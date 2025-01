Lili Estefan arremete contra Clara Chía tras mudanza de Piqué

La conductora de televisión Lili Estefan no se ha guardado nada al momento de opinar sobre la supuesta molestia de Clara Chía, pareja de Gerard Piqué, por su próxima mudanza a territorio estadounidense para cuidar de sus hijos Sasha y Milán mientras Shakira emprende su gira mundial. ¿Qué dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con el periodista Jordi Martín, la joven española no estaría contenta por la mudanza del ex futbolista a Miami, Florida, pues esta supondría mantenerse a distancia por casi un año. Este detalle no tardó en generar molestia en la presentadora de “El Gordo y la Flaca”, quien argumentó que antes de su faceta de pareja, está la de papá y las responsabilidades que esta trae consigo.

“Al final van a ser los padres de esos niños y tienen siempre que responder por el bienestar de ellos. No me parece bien que Clara Chía no entienda que si él rompió su matrimonio para estar con ella y ella se sintió la reina del espectáculo en ese momento, obviamente los hijos siempre van a venir primero“, sentenció la cubana.

Lili Estefan aseguró que ser famoso no lo exime de tomar la batuta de la crianza de sus hijos cuando a mamá le toca salir a trabajar: “Son niños menores de edad que si van a necesitar del cuidado de Piqué, él va a viajar y va a estar con ellos. ¿Con quién van a estar si a la madre le ha tocado salir a trabajar en este momento?“, cuestionó durante el programa.

Por su parte, el periodista Jordi Martín añadió que ser pareja de una persona con hijos conlleva ser consciente de que ellos son la prioridad.

“Por más que se enoje Clara Chía, Piqué, puede ser lo que sea, pero un buen padre es y ha demostrado que no le ha costado tomar la decisión ni un minuto“, dijo para concluir la conversación.

