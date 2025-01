Neymar anuncia que firmará contrato con Santos

A falta solo de la firma de contrato, ya es prácticamente un hecho que Neymar volverá al Santos FC. Primero hizo el anuncio el presidente del club, Marcelo Teixeira, y este jueves confirmó la noticia el delantero brasileño.

A través de un video en redes sociales, el astro que recientemente se desvinculó del Al Hilal, adelantó que firmará el contrato con el club del que salió hace doce años.

Con emotivas imágenes de su trayectoria, el delantero aseguró que lo hará este viernes en Brasil, mismo día en el que se espera un gran recibimiento por parte del club en su estadio Vila Belmiro, según la prensa local.

“Hola, chicos; se siente como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Estoy aquí con mis amigos y familiares, quienes me ayudaron a escribir algunas cosas. Yo simplemente no puedo esperar a mañana. Voy a firmar un contrato con Santos FC”, dijo con su voz en off.

Inmediatamente después agradeció a los fans brasileños que nunca dejaron de apoyarlo, pese a los doce años de ausencia.

“Quiero agradecer a los hinchas de todo el mundo que realmente deseaban este momento. Han pasado casi 12 años desde que abandoné la ‘Vila’ más famosa del mundo y parece que fue ayer. Mi sentimiento por el club y la afición nunca cambió”, afirmó.

Asimismo, también agradeció a Al-Hilal y a Arabia Saudita, “un país maravilloso”, por el gran recibimiento que le dio, y celebró que haya sido elegido como sede para la Copa del Mundo 2034.

El Santos, que este año retorna a la primera división del Campeonato Brasileño, comentó el vídeo y escribió: “Tu casa te espera, tu pueblo te espera”.

A sua casa te espera. O seu povo te espera. Meu Menino da Vila! 🤍🖤 — Santos FC (@SantosFC) January 30, 2025

También lo hizo el París Saint-Germain, el club francés en el que hizo historia.

“¡El ídolo ha regresado a casa! ¡Buena suerte en el nuevo capítulo, Ney!”, comentaron en portugués.

El delantero, cerca cumplir 33 años, vuelve a su país natal después de haber llegado a un acuerdo con el Al-Hilal, con el que solo jugó siete partidos desde que aterrizó en el equipo saudí en agosto de 2023.

El 17 de octubre de 2023, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en un partido entre Brasil y Uruguay, en Montevideo.

El crack brasileño reapareció el 21 de octubre de 2024 en un encuentro de la Liga de Campeones asiática. Sin embargo, pocos días después, tuvo una lesión muscular que lo obligó a parar de nuevo.

El lunes pasado el Al Hilal anunció la liberación del brasileño, quien tenía contrato con ellos hasta el próximo verano.

