Reconstruir la Franja de Gaza llevaría hasta 15 años, señala enviado de Donald Trump a Oriente Medio

Steve Witkoff, asignado por el presidente Donald Trump como enviado en Oriente Medio, afirma que la destrucción causada por los bombardeos del ejército israelí en La Franja Gaza, harán necesario hasta 15 años para reconstruir los inmuebles derruidos.

Steve Charles Witkoff visitó recientemente Israel y parte de la Franja de Gaza con el objetivo de verificar el cumplimiento del alto al fuego pactado por el ejército de la nación judía con los miembros del grupo islámico Hamas, así como la liberación de rehenes de ambos bandos.

El inversionista antes dedicado al mercado inmobiliario destacó que llevará mucho tiempo reconstruir el devastado territorio palestino de Gaza.

“Existe la percepción de que podemos llegar a un plan sólido para Gaza en cinco años, pero es imposible. Se trata de un plan de reconstrucción de entre 10 y 15 años”, señaló en una entrevista concedida al sitio web Axios.

Witkoff destacó que por mucho tiempo Gaza será una zona muy peligrosa para transitar y todavía más al momento en que se pretenda reconstruirla, pues existen muchos explosivos regados por el lugar que podrían detonarse al menor contacto.

“No queda nada en pie. Hay muchas municiones sin explotar. No es seguro caminar por allí. Es muy peligroso. No me habría enterado de esto sin haber ido allí a inspeccionarlo”, enfatizó.

Las construcciones de los palestinos en la Franja de Gaza quedaron reducidas a miles de toneladas de escombros. (Crédito: Jehad Alshrafi / AP)

La proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) todavía resulta menos optimista con respecto al tiempo que implicaría reconstruir el limitado espacio donde vivían los palestinos.

Y es que para limpiar más de 50 millones de toneladas de escombros considera necesario 21 años y $1,200 millones de dólares, cantidad que hasta ahora nadie ha mencionado de dónde se sacaría.

Al decretarse el alto al fuego, numerosos grupos de familias desplazadas hacia el norte debido al conflicto bélico habían regresado al sitio donde llegaron a habitar, pero al ver la magnitud del desastre y que no existe energía eléctrica ni acceso a agua potable, optan por renunciar a la idea de quedarse.

Cabe señalar que La Franja de Gaza es un territorio conformado de 45 kilómetros cuadrados, muchos de ellos convertidos en montañas de escombros después de los bombardeos israelís.

