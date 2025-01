Una madre colombiana y sus 2 hijos fueron brutalmente asesinados en Jersey City

La policía de Jersey City fue notificada de un apuñalamiento ocurrido en Hutton Avenue por la madrugada. Los terribles gritos de auxilio se escuchaban por todo el edificio.

Cuando los policías llegaron a la escena, encontraron a Luisa Urbano y sus hijos pequeños, Juan Martín Urbano y Diana Ramírez, heridos por arma blanca. Luisa falleció en el lugar, mientras que sus hijos en el Centro Médico de Jersey City.

Napoleon Romero-Anduray ha sido acusado del brutal crimen, pues fue encontrado herido en el lugar por la policía. Intentó suicidarse luego de atacar a su exnovia y a sus hijos, en una sangrienta tragedia de violencia doméstica

El superintendente del edificio, Luis Turcos, dijo a The New York Post: “Él enloqueció y asesinó a los niños y a su madre.Yo traté de ayudarlos, pero cuando abrí la puerta, el hombre tenía un cuchillo con el que apuñaló a su novia”.

Siento mucha tristeza por el asesinato de la payanesa Luisa Urbano junto con sus dos hijos, en New Jersey, EEUU. Le envío un abrazo con todas mis condolencias a su familia.



Le solicito a nuestra canciller, @laurisarabia, por favor nos ayude a traerlos a Popayán para que puedan… pic.twitter.com/Hzu1xRp96r — Jorge Bastidas – Pacto Histórico (@Jorge_BastidasR) January 30, 2025

Una vecina, Emilse Fuentes, interactuó con Luisa pocos días antes de su asesinato: “Pensé que había un incendio porque escuché gritos, así que salí corriendo y vi a la madre afuera, hablando por teléfono. Era poco antes de medianoche. Estaba gritando y parecía muy alterada. Pensé que estaba hablando por teléfono con los bomberos, pero no había ningún incendio”.

Otro vecino narró que había hablado con Luisa en el sótano del edificio, “dijo que había llegado aquí hace dos años desde Colombia ilegalmente y que ahora quería regresar”.

Añadió que “ella había venido hace dos años, luego regresó y trajo a los niños. Pero no estaba feliz aquí”.

“No me dijo por qué y yo no le pregunté. Le dije que no es fácil adaptarse aquí, que hay que esperar unos años”, contó.

Turcos narró también que era una pareja con muchos conflictos: “Es una larga historia, de ida y vuelta, de ida y vuelta. En el pasado, ella tuvo que llamar a la policía, la policía vino, él fue a la cárcel, cosas así. Siempre se enojaba”.

Romero-Anduray se encuentra hospitalizado por las heridas que presuntamente se autoinflingió.

Tiene antecedentes criminales. En 2023 fue acusado de agresión agravada contra un agente de la ley, así como resistencia al arresto y delitos relacionados con la pelea en un bar de Gutenberg, que protagonizó.

El alcalde de Jersey City, Steven Fulop, calificó el homicidio como un “terrible triple homicidio, una noticia horrible y triste”.

En redes sociales, familiares expresaron su indignación: “Justicia para las mujeres, para mi prima, para una madre luchadora, una mujer trabajadora y dama llena de ilusiones ….. justicia para unos niños inocentes y justicia para los sueños de esta familia que hoy se destruyen en manos de hombres como este… no tienen nombre este atroz acto de violencia”, dijo Jessica Urbano, prima de Luisa.

