Salma Hayek causa polémica luego de que su gato cazara un pájaro y se lo llevara de obsequio

La actriz mexicana Salma Hayek, de 58 años, está en el ojo del huracán por un video que compartió en sus redes sociales y con el que está causando gran polémica entre sus seguidores.

El material, que publicó el pasado 11 de febrero, muestra a la estrella de Hollywood al interior de su casa en California mientras lidia con Sasha, su gatita, a quien se le hizo buena idea llevarle de obsequio un pájaro que cazó minutos antes durante uno de sus habituales paseos.

En el video se oye a la esposa François-Henri Pinault lamentarse por el presente que le hizo su gatita, por lo que procedió a sacar al pájaro de su hogar

“Sasha, Sasha, no, ahhhh. Eso es asesinato, Sasha. Eso no es bonito. Oh, Dios mío, el pobre pajarito. No sé qué voy a hacer ahora, ya que se lo coma. Dáselo a él, ponlo fuera de la ventana. Si te vas a comer lo que mataste, no lo hagas dentro de casa. No sé qué más hacer”, se oye decir a Salma en un video que ya acumula más de 62,000 corazones rojos.

La reacción de la nacida en Coatzalcos llegó acompañada de una serie de preguntas que se hizo en inglés y español, al no saber si tomó una buena decisión con lo que hizo con el pajarito tras hallarlo muerto en la sala de estar de su mansión

“Si entierro al pájaro: Sasha y los perros lo desenterrarán. No tengo el corazón para tirarlo a la basura. Por otro lado, es la naturaleza de los gatos cazar, así que no puedes enojarte demasiado con ellos. Pero aun así… ¿QUÉ SE SUPONE QUE HAGA??”, publicó Salma.

Aunque su publicación fue tomada con sentido del humor por varios de sus seguidores, hubo otro sector al que no le hizo nada de gracia el actuar de Sasha.

“Los gatos domésticos no deben salir de casa. Es su naturaleza cazar pero no son parte del medio ambiente natural”, “Por eso es necesario mantener a los gatos dentro de casa. Totalmente prevenible. 💔 en promedio, los gatos matan seis animales al día cuando se los deja fuera. No es justo para la vida silvestre y mucho menos lo peligroso que es para los gatos”, “No me parece lo que hicieron tirar al pobre pajarito por la ventana para que se lo coma el gato, nada que ver qué horror”, se lee en tan solo algunos de los comentarios de desaprobación que recibió la peculiar anécdota que vivió Salma en su casa.

