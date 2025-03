Vinculan paracetamol en el embarazo con riesgo de TDAH

El acetaminofeno, conocido también como paracetamol, ha sido tradicionalmente considerado el analgésico más seguro para usar durante el embarazo.

A pesar de su popularidad, un creciente cuerpo de investigación ha comenzado a sugerir que este medicamento podría tener efectos adversos que aún no se han comprendido completamente, especialmente en relación con el desarrollo neurológico de los niños.

Un estudio reciente realizado por un equipo de investigación en Estados Unidos analizó los niveles de acetaminofeno en sangre de 307 mujeres embarazadas, y los resultados fueron inquietantes. Según los hallazgos, las mujeres que tomaron este medicamento durante el embarazo tuvieron una probabilidad tres veces mayor de dar a luz a niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Este riesgo aumentó significativamente en el caso de las hijas, quienes mostraron más de seis veces la probabilidad de desarrollar TDAH en los primeros diez años de vida en comparación con aquellos no expuestos al medicamento.

Los expertos insisten en que aún no son concluyentes. La investigación es preliminar y no debe generar pánico entre las futuras madres que dependen del paracetamol para controlar síntomas como el dolor o la fiebre, que pueden ser igualmente peligrosos para el feto si no se tratan adecuadamente.

La pediatra Sheela Sathyanarayana, de UW Medicine, destacó que el acetaminofeno fue aprobado para su uso en embarazadas hace varias décadas, pero nunca se realizó un análisis exhaustivo sobre sus efectos a largo plazo en el cerebro en desarrollo de los niños.

El debate sobre los riesgos del paracetamol durante el embarazo ha ganado fuerza en los últimos años, impulsado por varios estudios epidemiológicos que vinculan el uso del medicamento con el aumento de casos de TDAH.

Incertidumbre sobre las verdaderas causas

Sin embargo, algunos de estos estudios han presentado resultados contradictorios, lo que significa que aún hay mucha incertidumbre sobre la relación causal. A pesar de las preocupaciones, las autoridades de salud pública, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras organizaciones médicas, continúan respaldando el uso de acetaminofeno en dosis mínimas durante el embarazo, pues consideran que los beneficios superan los posibles riesgos.

Un aspecto importante de esta discusión es que el estudio reciente no tuvo en cuenta factores relevantes, como el motivo por el cual las mujeres tomaban el medicamento, por ejemplo, si sufrían de dolores de cabeza o fiebre, condiciones que ya son conocidas por aumentar el riesgo de complicaciones para el bebé.

En respuesta a estos hallazgos, un grupo de 91 científicos internacionales firmó una declaración en 2021 recomendando medidas de precaución en el uso de paracetamol durante el embarazo. En dicha declaración, se aconseja que las mujeres embarazadas eviten el uso de acetaminofeno a menos que sea estrictamente necesario, consultando con profesionales de la salud antes de recurrir a él y utilizando la dosis más baja durante el menor tiempo posible.

Sin embargo, organizaciones como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) han mantenido su postura de que no se debe cambiar la práctica clínica hasta que se realicen estudios prospectivos más definitivos.

