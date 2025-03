Accidentes aéreos bajo la lupa: expertos en aviación dan su veredicto

La reciente ola de accidentes aéreos, acontecidos sobre territorio estadounidense, ha dado origen a una ola generalizada de cuestionamientos y preguntas sobre la seguridad al volar.

De acuerdo con datos revelados por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, en Estados Unidos, hasta marzo de 2025, se han registrado 67 muertes en accidentes de aviones comerciales este año, un aumento sumamente marcado respecto a las cero muertes capturadas en 2024.

Sin embargo, y por más alarmante que pueda parecer esta cifra, lo cierto es que este registro proviene de un único accidente, el cual ocurrió el pasado mes de enero, cuando un avión de American Eagle, con 60 pasajeros, colisionó con un helicóptero militar del Ejército de los Estados Unidos cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington D.C.

El vuelo 4514 de Republic Airways, procedente del Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut, tuvo que realizar una segunda aproximación. Crédito: Carolyn Kaster | AP

¿Es seguro volar? Expertos responden

A pesar de lo anterior, decenas de personas siguen preguntándose si es seguro volar a través de vuelos comerciales. Ante esto, Kristy Kiernan, directora asociada del Centro de Seguridad en Aviación y Aeroespacial de Boeing de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, reveló al medio USA Today que los accidentes en avión, durante los últimos 25 años, han sido sumamente raros.

Afortunadamente, los accidentes, especialmente en los últimos 25 años, han sido eventos muy raros en las aerolíneas de EE. UU. Pasé 12 años volando en la Guardia Costera; podíamos pasar un año entero sin que ocurriera nada, y al siguiente año, si sucedía un accidente, el aumento sería infinito". Kristy Kiernan – Directora asociada del Centro de Seguridad en Aviación y Aeroespacial de Boeing de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle

Aunado a lo anterior, el ex ejecutivo de aerolíneas y actual presidente de R.W. Mann and Co., Robert W. Mann Jr., reafirmó que un accidente de avión puede variar drásticamente dependiendo de diversos factores, como la categoría de vuelo, entre otros. “Las tasas de accidentes, tanto históricamente como en la actualidad, varían drásticamente según la categoría de vuelo”.

La verdad detrás de los accidentes aéreos

De acuerdo con Kiernan, también es sumamente importante considerar que el número de accidentes o víctimas mortales reveladas incluye todo tipo de vuelos, lo cual no refleja directamente lo sucedido en vuelos comerciales.

Si estás analizando tasas de accidentes y tendencias, debes asegurarte de estar observando algo que refleje las operaciones que te interesan. Para la mayoría de las personas, eso significa las aerolíneas comerciales programadas, que son increíblemente seguras. Hay muchas diferencias entre alguien que es dueño de un avión y lo pilota un sábado por la tarde, y cuando subes a un avión en el aeropuerto JFK. Hay diferencias en los requisitos de entrenamiento, en los estándares de mantenimiento, entre otras". Kristy Kiernan – Directora asociada del Centro de Seguridad en Aviación y Aeroespacial de Boeing de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle

El avión comercial de American Airlines y el helicóptero del ejército cayeron cerca del aeropuerto Ronald Reagan. Crédito: Getty Images

Según lo mencionado por la experta, un accidente de avión no ocurre únicamente por una sola causa. En la gran mayoría de las ocasiones, estos tienen más de una razón para llegar a consecuencias catastróficas.

"La aviación ha evolucionado en los últimos 35 años hacia lo que llamamos una 'cultura justa'. Se trata de responsabilidad sin culpa ni castigo, promoviendo la transparencia, la confianza y el aprendizaje continuo. Cuando alguien comete un error genuino, no se le castiga automáticamente. Se analiza el error para mejorar el sistema. Es un enfoque no punitivo, y eso es absolutamente clave. Es un factor tan importante como cualquier otro". Kristy Kiernan – Directora asociada del Centro de Seguridad en Aviación y Aeroespacial de Boeing de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle

