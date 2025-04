Es momento de defender todo lo que hemos logrado

Estimado lector,

En este Día de la Tierra, Climate Power En Acción se siente orgulloso de unir fuerzas con nuestros valiosos aliados—Voto Latino, Somos Votantes, GreenLatinos y Ecomadres en la lucha por la justicia ambiental y por un futuro sostenible.

Todos los días, la comunidad latina enfrenta desafíos inmensos—desigualdades económicas que limitan sus oportunidades, medidas que intentan silenciar nuestras voces y cambios en las políticas públicas que amenazan directamente nuestros medios de vida y familias. Frente a estos desafíos, vivimos en constante incertidumbre, pero seguimos firmes en nuestra fortaleza tanto individual como colectiva. Hoy enfrentamos una batalla crítica: proteger las vitales protecciones climáticas que tanto nos costó lograr. Estas medidas son esenciales para protegernos de la contaminación y de los desastres climáticos que nos afectan de manera desproporcionada.

Al celebrar el Día de la Tierra, recordamos la resiliencia que compartimos con nuestra comunidad y el planeta. Desde la justicia económica hasta la protección del medio ambiente y la lucha por derechos civiles, los desafíos que enfrentamos están profundamente entrelazados. Nuestra fuerza colectiva nos impulsa a luchar no solo por nuestras familias, sino también por la salud del planeta del que todos dependemos.

Este Día de la Tierra llega en un momento en que los desafíos pueden parecer abrumadores, pero también representa una oportunidad única. Es un momento para que organizaciones como las nuestras evalúen lo que está funcionando y lo que no, busquen apoyo mutuo y reconozcan cómo innovar colectivamente por nuestra comunidad. Años de activismo, organización y trabajo en equipo nos permitieron lograr la aprobación de la Ley para la Reducción de la Inflación—un logro monumental que en su momento parecía demasiado ambicioso.

Ahora, los cambios políticos amenazan con deshacer esos avances. ¡Y también amenazan la continuidad y el impacto de nuestros logros! Debemos seguir avanzando hacia un futuro de energía limpia.

Pero la oposición es formidable. En los primeros 100 días de la administración Trump, EEUU se retiró del Acuerdo de París, despidió a expertos climáticos y favoreció a las industrias del petróleo y el gas por encima de la energía limpia. Estas decisiones han puesto en riesgo al medio ambiente y a las generaciones futuras.

Nuestros esfuerzos ya demostraron que un futuro de energía limpia no solo es posible, sino beneficioso para todos. Para comunidades como la nuestra, esto se traduce en empleos bien pagados y mayores protecciones ambientales que garantizan que nuestras comunidades no se queden atrás.

En esta edición especial del Día de la Tierra, presentamos historias sobre cómo el cambio climático impacta a los latinos, los recortes federales y la influencia de las grandes petroleras en el aumento de los costos de energía. También incluimos una entrevista con una alcaldesa latina que está reforzando la resiliencia ante los desastres y mostramos el costo real de las catástrofes climáticas—desde la pérdida de empleos hasta el alza en seguros y los daños a la infraestructura.

Hay algo en lo que podemos contar con certeza: nada es imposible cuando nuestra comunidad se une y alza la voz.

María Teresa Kumar, co-fundadora y presidente de Voto Latino:

“Nuestra comunidad nunca ha tenido el lujo de quedarse al margen, y no hay nada más urgente que proteger la salud de nuestro planeta y nuestras familias. Los latinos no solo somos trabajadores esenciales, también vivimos en las zonas más expuestas a la contaminación, respiramos aire sucio y enfrentamos los peores impactos del clima extremo. Las inversiones en energía limpia nos dieron un lugar en la mesa donde se toman las decisiones y ahora debemos defender ese avance con todo. Es una lucha por la dignidad económica, la equidad y el derecho a un futuro, que hemos ayudado a construir. No vamos a permitir que nos empujen de nuevo al peligro.”

Melissa Morales, presidenta y fundadora de Somos Votantes:

“Con Somos Votantes hemos visto cómo el cambio climático afecta directamente a nuestras comunidades latinas, desde el calor extremo que pone en riesgo a nuestros trabajadores, hasta la contaminación que afecta a nuestros vecindarios. El bienestar de nuestra economía y nuestro medio ambiente depende de la salud de la gente trabajadora. Hoy, con protecciones amenazadas y ataques sin precedentes a nuestra economía, es crucial movilizar a nuestra comunidad para defender lo que hemos logrado. Nuestras familias merecen un aire y un agua limpios y seguros. Nuestras comunidades merecen un futuro sostenible y próspero”.

Mark Magaña, presidente y director general fundador de GreenLatinos

“Este Día de la Tierra celebramos la resiliencia de nuestras comunidades y los avances por los que tanto hemos luchado. Pero seamos claros: ese progreso está en riesgo. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras quienes priorizan las ganancias sobre las personas intentan desmantelar nuestro futuro de energía limpia. Desde la energía solar comunitaria hasta los autobuses escolares eléctricos, ya hemos visto lo que es posible cuando la equidad impulsa la acción climática. Ahora es el momento de levantarnos juntos—con más fuerza, más voz y más unidad que nunca—para defender el futuro que nuestras familias merecen”.

Isabel González Whitaker, directora de EcoMadres

“Como madres latinas y cuidadoras, vemos con nuestros propios ojos cómo el cambio climático y la contaminación—incluyendo la contaminación plástica—están afectando la salud y el futuro de nuestras familias. En EcoMadres luchamos por un aire más limpio, entornos más seguros y soluciones climáticas con justicia, porque soñamos con un mundo donde nuestros hijos puedan crecer y tener éxito. Este Día de la Tierra nos recuerda que nuestra fuerza está en nuestra unidad. Seguiremos alzando la voz, impulsando políticas que protejan a nuestras comunidades y exigiendo un futuro sostenible para las próximas generaciones”.