Lo que el futuro limpio significa para nosotros

Las comunidades en EEUU enfrentan con más frecuencia e intensidad los desafíos climáticos.

En 2022, el Congreso aprobó una legislación que permitió una expansión significativa de las inversiones en energía limpia y en la reducción de la contaminación que tanto afecta a nuestros barrios y familias.

A raíz de este momento, nació el proyecto Tierra Mía, un esfuerzo periodístico dedicado a descubrir y contar las historias de cómo nuestra comunidad está viviendo este progreso climático. Aquí les compartimos algunas de esas voces y experiencias.”



Arizona

Los desafíos del calor extremo y la falta espacios verdes: En Arizona, los desafíos del calor extremo y la falta de espacios verdes en zonas como Maryvale, una comunidad predominantemente latina, resaltan la necesidad de políticas centradas en la ecologización urbana y la justicia ambiental.

“La comunidad de Maryvale que es reconocida como Little Mexico o México chico, lleva ese nombre porque la mayoría de la gente aquí son hispanos. No hay muchos árboles, hay mucha banqueta, mucho pavimento. Y la verdad es muy triste para la comunidad hispana que vive aquí el contraste tan diferente, el diseño de las ciudades porque hace falta muchos árboles para el clima de aquí de Arizona y es algo que nuestra comunidad no tiene acceso a eso aquí. Hay lugares donde la gente puede salir a disfrutar afuera y aquí simplemente no hay nada de eso”

Jazmín Moreno-Domínguez

Organizadora de Justicia Medioambiental de Arizona



Pensilvania: Urge mejorar la calidad del aire:

A pesar de los desafíos, políticas federales como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), la Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL) y los programas de limpieza Superfund podrían beneficiar directamente a comunidades como

Hunting Park.

“Esta área específica, Hunting Park, tiene un índice bastante alto de hospitalizaciones por asma. Los árboles ayudan en muchísimas áreas, los árboles filtran el aire, filtran el agua también que tomamos y en el verano nos ofrecen cobertura para poder equilibrar el problema que tenemos. Y es que cada verano se vuelve más y más caliente y las emergencias por altas temperaturas es cada vez más. Así que estos árboles son superhéroes porque nos ayudan de muchas maneras y ya está ayudando a esta comunidad a ser más saludable, más resiliente en cuanto a enfrentar el cambio climático”

Gabriella Paz

Gerente de educación y desarrollo comunitario, Esperanza y Pennsylvania Horticultural Society Tree Licitación

Carolina del Norte

La salud de la tierra es la salud de todos: Los programas de limpieza Superfund de la EPA se centran en residuos peligrosos, lo que abordaría la contaminación industrial y mejoraría la salud pública.

“Le ponemos atención a la calidad del suelo, a la calidad de nosotros como trabajadores… Le ponemos énfasis a cuidar las plantas porque mira el alimento, nada debería ser mejor cuidado que lo que comemos, cuando le pones atención a la comida es valorar al ser humano. Pero cuando pensamos en el uso de pesticidas y fertilizantes, ¿dónde está la prioridad? Está otra vez en la producción y en la riqueza”

Delia Jovel

Fundadora de Tierra Fértil

Michigan

Latinos a la vanguardia del futuro de la movilidad: El IRA incluye disposiciones para infraestructura de vehículos eléctricos y proyectos de energía limpia, lo que ha beneficiado a empresas de producción de vehículos eléctricos.

“Somos la primera compañía estadounidense con raíces latinoamericanas que está haciendo la cuatrimoto más poderosa y que no solamente es la mejor, sino que qué eléctrica. Una cuatrimoto común de gas llega a generar hasta siete veces más el CO2 que un coche normal por hora lo cual es bastante mal y bueno nosotros pues no generamos nada (de eso)”

David Medina

Fundador de Livaq

Nevada

Transitando a un aire más limpio: La IRA apoya la transición a autobuses escolares eléctricos, lo que reduciría las emisiones de diésel y mejoraría la calidad del aire, beneficiando a niños y familias

“Se ocupan (buses) que utilizan diésel y el diésel contamina muchísimo. Afecta precisamente a los niños que utilizan el transporte, crea enfermedades pulmonares, afecta a los que tienen asma y puede producir también cáncer. Ya hubo una primera ronda que aplicó el Distrito Escolar del Condado de Clark donde obtuvo alrededor de 10 millones de dólares que van a servir para adquirir 25 autobuses que de hecho ya están adquiridos”.

Rodrigo González

Chispa Nevada