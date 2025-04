Hirving Lozano alza su mano para reforzar al Pachuca

Hirving Lozano está viviendo su nueva etapa como jugador franquicia de San Diego FC en la Major League Soccer. El “Chucky” está cómodo en el fútbol estadounidense, pero está atento al llamado de los Tuzos del Pachuca para el Mundial de Clubes de 2025.

El conjunto de Guillermo Almada está clasificado para esta importante competición. El club mexicano quedó emparejado en la Grupo H de la primera fase con el Real Madrid, Al Hilal y el Red Bull Salzburgo.

Se ha hablado de la posibilidad de que los Tuzos del Pachuca reciban refuerzos momentáneos para afrontar el Mundial. En el radar está una posible inclusión del futbolista colombiano James Rodríguez. Hirving Lozano también se puso a la orden de Guillermo Almada.

“Si me dan la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes, lo principal es hablar con el club, si está de acuerdo o no, pero la verdad es que yo me pongo a manos de mi club”, dijo Hirving Lozano en una entrevista.

El propio jugador remarcó que todo depende de la disposición de San Diego FC y la insistencia de los Tuzos del Pachuca. El “Chucky” dejó claro que su intención es poder participar en el edición 2025 del Mundial de Clubes.

“Si me da la oportunidad bien y si no a seguir trabajando y seguir mejorando porque la liga sigue y voy a tener partidos todo ese tiempo”, agregó.

El paso del Chucky en Estados Unidos

Hirving Lozano llegó al fútbol estadounidense para liderar un nuevo proceso con San Diego FC. Este club es una franquicia debutante en la Major League Soccer y está dando la pelea en su primera campaña en Estados Unidos.

El “Chucky” Lozano ya ha tenido la oportunidad de disputar 6 partidos con la camiseta de San Diego. En 378 minutos dentro del campo, el futbolista mexicano ya acumula 1 gol y 3 asistencias.

Luego de nueve jornadas en la Conferencia Oeste de la MLS, San Diego FC Ochoa el sexto lugar de la competición. Los debutantes tienen cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en lo que va de torneo 2025.

