KIPP Excel, un programa que ofrece grandes oportunidades para los alumnos en Los Ángeles

Las escuelas KIPP SoCal (El Conocimiento es Poder, en español) llevan años al servicio de las comunidades en Los Ángeles ofreciendo educación personalizada y de calidad para miles de estudiantes.

Una de las metas de la red de estas instituciones es poder abrir tantas puertas como sea posible para sus alumnos y su programa KIPP Excel hace exactamente eso.

KIPP Excel apoya a estudiantes de secundaria con un promedio de 3.7 o superior que estén interesados en explorar oportunidades en escuelas preparatorias independientes e internados.

A través de un proceso interno selectivo de solicitud y entrevista, los estudiantes aceptados se unen a un área especializada y reciben orientación personalizada para solicitar admisión a escuelas preparatorias competitivas.

Por más de 20 años, KIPP SoCal ha trabajado junto con familias y comunidades para crear escuelas públicas alegres y académicamente excelentes que preparen a los estudiantes con las habilidades y la confianza para seguir cualquier camino que elijan, desde la universidad, la carrera profesional y hasta el desarrollo personal.

Actualmente, operan 23 escuelas primarias y secundarias de alto rendimiento y gratuitas en el este de Los Ángeles, Boyle Heights, el sur de Los Ángeles, el sureste de Los Ángeles, Compton y San Diego.

Las escuelas públicas autónomas de KIPP atienden a más de 10,150 estudiantes en los grados TK-8, de los cuales el 81% se identifica como latino, el 90% califica para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, el 24% son estudiantes de inglés y el 16% recibe servicios de educación especial.

Resultados del programa

Este año, 20 estudiantes destacados de KIPP han sido aceptados en algunas de las escuelas independientes y de internado más prestigiosas del país, entre las que se incluyen Phillips Exeter Academy, Harvard-Westlake y Polytechnic School, entre otras.

Sofia Castro, una estudiante de octavo grado de KIPP Comienza Community Prep, recibió la Beca Caroline D. Bradley, una de las pocas becas nacionales de secundaria basadas en el mérito y sin considerar las necesidades educativas especiales, que se ofrece a estudiantes talentosos.

Gracias a esta beca, Sofía recibirá una beca completa de cuatro años para la Escuela Fairmont y apoyo y apoyo continuos a través del Instituto para el Avance Educativo.

“La Beca Caroline D. Bradley me va a cambiar la vida”, dijo Castro. “Me brindará mejores oportunidades para una mejor educación y apoyo adicional para solicitar ingreso a la universidad. Y no me habría enterado ni habría podido hacerlo sin mi equipo de KIPP Forward”.

KIPP Forward es uno de los programas claves de KIPP SoCal donde ofrecen servicios gratuitos de asesoramiento para la escuela secundaria, la universidad y la carrera profesional de alumnos y exalumnos.

Hay un equipo de trabajadores específicamente dedicados al apoyo de los estudiantes con asesoramiento individual y personalizado que honra su propósito, pasiones y visión de una vida plena.

Durante la secundaria, los consejeros de KIPP Forward presentan a las familias de KIPP una variedad de opciones de escuela secundaria, brindando apoyo durante todo el proceso de colocación en las preparatorias (grados 9-12) y la transición a la escuela preparatoria, la universidad y hasta el desarrollo profesional.

Actualmente, KIPP SoCal tiene por lo menos 15 exalumnos en universidades como el colegio comunitario del este de LA, la universidad Cal State L.A., la Universidad Cal State Northridge, la Universidad de California en Riverside, la Universidad de California en San Diego, entre otras.

Este año KIPP SoCal creó la herramienta de búsqueda de escuelas preparatorias que fue diseñada para ayudar a las familias a explorar diversas opciones para encontrar la que mejor se adapte a la trayectoria educativa de cada estudiante.

Esta herramienta permite a las familias acceder fácilmente a información sobre diversas escuelas, incluyendo programas académicos, actividades extracurriculares y ubicación, según KIPP SoCal.

Las familias pueden buscar según sus preferencias en las siguientes áreas: distancia de su escuela secundaria KIPP, tipo de escuela, ciudad, deportes y actividades/clubes. Simplemente deben seleccionar sus filtros y explorar la lista para hacer la mejor elección.

Además, es un recurso que le permitirá tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos en el camino universitario y profesional de sus hijos.