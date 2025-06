Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de junio de 2025

LEO

No tengas miedo a los cambios en el amor. A veces es necesario cerrar ciclos para poder avanzar, aléjate de tu vida a esas personas que solo traen conflictos o dudas y que no te permiten crecer emocionalmente, no sigas justificando los errores de quienes no cambian; deja que cada quien se haga responsable de sus actos y enfócate en ti, no estás aquí para resolverle la vida a todo el mundo.

En tu entorno hay cierta envidia o malas intenciones que podrían afectar tu estado de ánimo o incluso interferir en tus proyectos, no permitas que esas energías te desmotiven, muy pronto se presentará un evento social, fiesta o reunión donde destacarás naturalmente y llamarás la atención, también es probable que decidas iniciar un proceso de renovación personal: cuidar tu alimentación, retomar el ejercicio o hacer cambios que te ayuden a sentirte más fuerte y seguro, tu imagen y autoestima saldrán ganando.

Evita confiar demasiado en personas que no son constantes, hay quienes aparecen y desaparecen según su conveniencia, y pueden terminar hiriéndote o incluso afectando a tus seres queridos, abre bien los ojos, sobre todo con una amistad cercana que podría estar sintiendo celos o envidia hacia ti, mantente firme, cuida tu paz y pon límites donde sea necesario.

⸻

VIRGO

Ten mucho cuidado con amores del pasado que podrían volver a aparecer, aunque en su momento hubo sentimientos, ahora podrían traerte confusión o problemas innecesarios, no te sigas mintiendo ni viviendo de ilusiones: es momento de ver las cosas como son, sin adornos ni falsas esperanzas.

Vienen nuevas oportunidades en diferentes aspectos de tu vida, y tu constancia será clave para alcanzar tus metas, estás en una etapa en la que podrías consolidar sueños importantes, pero solo si mantienes el enfoque, los movimientos lunares pueden hacer que tus emociones se intensifiquen, despertando impulsos o deseos que te podrían llevar a actuar por impulso, piensa bien antes de involucrarte con alguien, especialmente si sabes que no te conviene emocionalmente.

Un amor del pasado podría regresar, pero antes de abrirle la puerta, pregúntate si realmente ha cambiado, en lo económico, podrías tener suerte en juegos de azar o recibir una buena noticia, aunque también es posible que surjan tensiones con personas cercanas, prepárate emocionalmente para cualquier sorpresa.

Has luchado mucho por lo que tienes, y ahora es tiempo de defenderlo, no dejes que nadie te quite el lugar que con tanto esfuerzo has logrado, también podrían llegar nuevas propuestas laborales o mejoras en tu entorno profesional, pero tómate tu tiempo para analizarlas bien antes de aceptar, escucha tu intuición y pon tus necesidades por delante.

LIBRA

Hay una situación en tu entorno que merece especial atención: una amistad cercana o tu par eja podría no estar siendo del todo sincera contigo, presta atención a señales, actitudes o palabras que no coinciden, podrías perder algo importante si no abres bien los ojos a tiempo.

Es momento de dejar atrás las relaciones superficiales, aquellas que solo duran unas horas y no aportan nada a tu vida, no tienes necesidad de conformarte con vínculos vacíos, también debes evitar involucrarte en relaciones que sabes desde el inicio que son complicadas o incluso prohibidas, ya que podrían dejarte con heridas profundas.

En los próximos días podrías enfrentarte a una situación en la que te veas en la necesidad de defender a alguien o tomar una postura firme, esto podría poner en riesgo tu tranquilidad, pero también te mostrará el verdadero rostro de alguien cercano, además, es importante que trabajes en el perdón y la sanacion, guardar rencor a personas del pasado solo te frena y afecta tu presente, a pesar de todo, el panorama se aclara en lo laboral: se acercan oportunidades que podrían mejorar tus ingresos o abrirte nuevos caminos, incluso podrías recibir una noticia positiva relacionada con el extranjero o con una conexión fuera de tu entorno habitual.

Si últimamente te has sentido triste o con poca motivación, es importante que no te dejes vencer, es tiempo de levantarte, de recordar tu valor y de enfocarte en lo que realmente quieres lograr, cambios inesperados en el amor y en tus finanzas se aproximan, será clave que inviertas tiempo y energía solo en lo que te aporta, y no en lo que te roba la paz o te desvela.

⸻

ESCORPIO

No tengas miedo de realizar cambios importantes en tu área profesional o de negocios, estás en un momento ideal para comenzar nuevos proyectos, hacer inversiones o reinventarte, solo necesitas confiar más en ti y en tu capacidad para salir adelante. Es fundamental que no permitas que otras personas te frenen o te limites, si tienes una meta, ve tras ella sin dar tantas explicaciones, una amistad del pasado podría buscarte para disculparse por errores cometidos, escucha con apertura, pero pon límites si esa relación ya no tiene espacio en tu vida actual.

Es posible que, hacia el final del día, experimentes momentos de tristeza o dudas, tal vez sientas que las cosas no avanzan como quisieras, sin embargo, si haces una pausa y miras a tu alrededor, te darás cuenta de todo lo que has logrado y de lo cerca que estás de alcanzar tus sueños, estás en una etapa en la que necesitas cambiar tu forma de ver la vida, ser más positivo y aprender de tus experiencias pasadas será clave para evitar errores repetitivos, recuerda que es mejor aprender de lo vivido que quedarse con las ganas o el remordimiento de no haberlo intentado.

Deja atrás la rutina y cualquier sensación de estancamiento o desamor, la motivación vendrá de ponerte nuevas metas, de ir tras lo que te inspira y te llena y lo mejor: el amor también podría florecer muy pronto, prepárate para vivir días en los que sentirás que todo empieza a alinearse a tu favor, aprovecha esta racha positiva con apertura, pero también con madurez.

ARIES

Recuerda siempre el valor que tienes, no estás para conformarte con menos de lo que mereces, tu personalidad fuerte y decidida es tu mejor arma, así que no bajes tu nivel por nadie, por mucho que lo estimes, vienen días de suerte, especialmente con números que terminan en 3, 15 o 19. También podrías vivir una etapa de mucha actividad social, con fiestas o reuniones donde deberás tener cuidado con los excesos, sean del tipo que sean.

Una amistad cercana pasará por una pérdida importante y necesitará de tu apoyo emocional, aunque a veces no sabes bien cómo consolar, tu sola presencia será suficiente, en el plano económico, las cosas empiezan a mejorar, y comenzarás a visualizar un viaje que llevas tiempo postergando, es importante que pongas atención a tu alimentación, ya que podrías subir de peso fácilmente y luego te costará bajarlo.

Siempre has sido constante con tus propósitos, y aunque te preocupas por mantenerte en forma, podrías entrar en una etapa en la que aumentes unos kilos de más, no te obsesiones, pero sí mantén hábitos saludables, también cuida tu salud en general, ya que podrías estar propenso a infecciones menores o pequeños accidentes como golpes o caídas. Tu corazón te guiará hacia la decisión correcta, incluso si es algo que llevas tiempo dudando, es un buen momento para reflexionar y hacer cambios en tu forma de ser, sobre todo en esos aspectos que sabes que no te han traído los mejores resultados, si trabajas en ti, verás cómo todo lo demás comienza a ordenarse.

⸻

TAURO

Ha llegado el momento de hacer un cambio profundo en tu vida, deja atrás todo aquello que no funciona, ya sean hábitos, personas o rutinas que solo te detienen, este es un buen ciclo para priorizarte y enfocarte en lo que realmente te aporta bienestar y crecimiento personal. En el área laboral y sentimental se avecinan movimientos, si tienes pareja, podrías tener un malentendido o una discusión fuerte, no te alteres; es mejor tomar distancia momentánea y dejar que las emociones se calmen antes de hablar, disfruta más el camino hacia tus metas, sin tanta presión por llegar rápido, porque ahí está la verdadera plenitud.

Un cierre de ciclo importante está por llegar, posiblemente relacionado con una relación que ya no va para más, también se visualiza la posibilidad de un embarazo o el nacimiento de alguien cercano, lo cual traerá emociones encontradas, si inicias una nueva relación pronto, no te emociones demasiado: durará poco por las diferencias de carácter y los celos, aún así, disfrútala mientras dure, sin expectativas rígidas.

No esperes que las personas cambien por ti, eso solo te llevará a decepcionarte, aprende a aceptar a cada quien como es o a tomar distancia si no te suman, estos días podrías recibir noticias o mensajes de alguien que suele desestabilizarte emocionalmente, no caigas otra vez en lo mismo: tu paz debe ser tu prioridad. Una etapa emocionalmente intensa está por cerrarse, aunque dolerá, también te dejará grandes lecciones, nuevos caminos se abrirán y te ayudarán a crecer en muchos sentidos, solo necesitas dar el primer paso y confiar en que lo mejor está por venir.

GÉMINIS

Estás por poner en su lugar a personas que han abusado de tu confianza o han querido pasarse de la raya contigo o con los tuyos, estás entrando en una etapa de mayor firmeza, donde sabrás defenderte sin miedo y poner límites sin culpa, la vida te pondrá a prueba en estos días, pero esas situaciones te harán madurar aún más y valorar el amor sincero que te rodea, no olvides: la vida no siempre es dura, a veces solo nos muestra el reflejo de nuestras propias decisiones.

Dos personas muy interesadas en ti podrían aparecer, despertando sentimientos intensos, recuerda que en la medida en que das, recibirás, y en esta ocasión lo harás a gran escala, alguien que te hizo mucho daño en el pasado regresará buscando una segunda oportunidad, es importante que perdones si lo necesitas, pero eso no significa que debas repetir la misma historia.

El amor verdadero tocará tu puerta por medio de una amistad, así que mantente atento a nuevas conexiones, esta persona traerá consigo estabilidad, momentos felices y una energía muy diferente a lo que has vivido. Cambios importantes se avecinan, sobre todo en planes laborales o proyectos de negocio, uno de ellos podría retrasarse o tomar otro rumbo inesperado.

Tantas caídas te han enseñado a valorar lo que hoy tienes, estás más fuerte y preparado que nunca para dar el siguiente paso, un viaje podría aparecer de forma repentina, también habrá presencia de amores pasajeros o encuentros apasionados que sacudirán tus emociones, además, sentirás la necesidad de renovar tu guardarropa o cambiar tu imagen. ¡Dale con todo a esa transformación!

⸻

CÁNCER

Se avecina un viaje importante, que podría cambiar tu ánimo y darte nuevas perspectivas, en el plano del amor, si tienes pareja, notarás una mejor conexión, con más pasión y cercanía, sin embargo, también es un buen momento para revisar cómo estás tratando a quienes te rodean a veces, sin darte cuenta, puedes herir con tus palabras o actitudes altaneras, incluso a personas que te quieren de verdad.

Una amistad del pasado podría reaparecer, reavivando una conexión que se creía perdida, retomarán esa complicidad que los unía, y esto te traerá alegría y nostalgia a la vez, es momento de dejar atrás lo que ya no tiene sentido, cierra capítulos que solo traen ansiedad o estrés, y aléjate de quien no te permite estar en paz.

Cambios importantes están por llegar, quizás un nuevo empleo o proyecto, pero para que se concreten deberás ser constante y mostrar tu mejor versión, también es un buen momento para comenzar de nuevo en el área de las amistades: deja de invertir tiempo en personas que no aportan nada y aprende a valorar a quienes sí están ahí cuando lo necesitas. Cuidado con una persona de piel clara que llegará a tu vida por medio de otra amistad, esa persona podría traerte conflictos o chismes innecesarios, mantente al margen de dramas ajenos y cuida lo que cuentas, no vuelvas a cambiar por alguien que no lo merece, quien realmente te valora, te acepta tal como eres.

SAGITARIO

Es momento de aprender a decir que no, y de dejar de centrarte solo en lo inmediato, tu presente es importante, pero también debes considerar tu pasado —para aprender— y tu futuro —para proyectarte hacia lo que realmente deseas. Valórate tanto que no necesites la aprobación ni la compasión de nadie, aprende a estar bien contigo mismo será la clave para abrir puertas que hasta ahora han permanecido cerradas.

No temas a los cambios, aunque algunos parezcan drásticos o te saquen de tu zona de confort, esos movimientos traerán nuevas experiencias, retos interesantes y personas que agregarán valor a tu vida,si te gusta el alcohol o las fiestas, este es un buen momento para controlar los excesos, ya que podrías cometer errores por no estar en tus cinco sentidos.

En el aspecto emocional, cuida lo que hay dentro de ti, has cargado con heridas que aún no sanan, pero seguir dándole vueltas a quien no vale la pena solo te desgasta, la vida te pondrá situaciones que te ayudarán a ver con más claridad lo que tienes y a dejar de quejarte por lo que te falta, aprende a valorar lo que hoy tienes, porque podrías perderlo sin darte cuenta.

Una persona del pasado regresará, pero esta vez solo para enseñarte una lección: reconocer con quién sí debes construir y con quién no, también podrías recibir una noticia incómoda relacionada con una amistad, que te hará replantearte quién merece un lugar en tu vida, cuida mucho tu cuerpo: estás propenso a golpes, caídas o pequeños accidentes. Atiende señales y no te apresures, lo mejor está por llegar, pero solo si estás dispuesto a aprender y crecer.

⸻

CAPRICORNIO

Es fundamental que cuides la imagen que proyectas ante los demás, en estos días podrías dar una impresión equivocada o generar comentarios innecesarios por descuidos que podrías evitar, tu presencia y forma de expresarte dirán más de ti que tus intenciones, así que cuida los detalles, también es un buen momento para hacer nuevos amigos y conectar con personas que compartan tus intereses y aspiraciones.

Uno de tus sueños más anhelados está cerca de cumplirse, la clave será mantenerte enfocado y no distraerte por opiniones ajenas. Aprende a decir que no, a poner límites y a priorizar lo que realmente importa, no permitas que el amor se convierta en una excusa para soportar lo que no mereces, si alguien te quiere, no debe cruzar los límites del respeto.

Tu lengua puede ser muy rápida, así que ten cuidado con lo que dices, podrías cometer una indiscreción o revelar algo que no debías, y eso podría traerte consecuencias, asegúrate de que tu conducta esté alineada con tus palabras, recuerda que si vas a hablar de otros, más vale tener tu propia vida en orden.

En el trabajo o en proyectos personales, es tiempo de cerrar ciclos, si dejaste algo inconcluso y ya no sientes motivación para retomarlo, es mejor soltarlo y enfocarte en lo que realmente te apasiona, si estás en una relación, una noticia podría fortalecer el vínculo y eliminar a alguien que estaba interfiriendo entre ustedes, prepárate también para días emocionales: podrías sentirte más sensible o confundido, no lo reprimas, pero busca maneras de canalizarlo sin caer en la tristeza.

ACUARIO

Deja de cargar con culpas que no te corresponden, no todo lo que salió mal fue tu responsabilidad, así que suelta el pasado y concéntrate en lo que tienes hoy, es un buen momento para reinventarte, y los cambios que se avecinan te darán la oportunidad de hacer realidad algunos sueños que antes parecían imposibles, pero para eso, necesitas creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propones.

En el amor, podrían surgir nuevas emociones, si estás soltero, alguien inesperado podría despertar tu interés, y si tienes pareja, es momento de fortalecer el vínculo y dejar atrás viejas heridas, eso sí, cuida tu entorno: hay envidias cerca y personas que podrían tratar de desestabilizarte, no compartas tus planes con todo el mundo, guarda para ti lo más valioso.

Tu cuerpo necesita descanso, últimamente has acumulado estrés y desvelos que podrían pasarte factura, haz pausas, duerme mejor y cuida tu energía, si estás pensando en mudarte o cambiar de espacio, este es un buen momento para considerarlo seriamente, un viaje también está en puerta, ya sea a la playa o a un lugar donde puedas recargar tu mente.

Se activan temas laborales: habrá conversaciones importantes con tus superiores o decisiones clave que tomar en tu trabajo, aprovecha para poner las cosas en orden, especialmente en temas económicos, ten mucho cuidado con lo que dices, podrías soltar una verdad en el momento menos oportuno y eso generaría tensiones, mantén la discreción y no permitas que otros manipulen tu información personal.

⸻

PISCIS

Es tiempo de cerrar ciclos que aún te atan al pasado, hay personas y situaciones que ya no te suman y solo entorpecen tu crecimiento personal, siéntalas sin culpa y empieza a enfocarte en lo que realmente te hace bien, algunos personas intentarán volver a tu vida, pero debes preguntarte si realmente vale la pena abrirles la puerta de nuevo.

Hay posibilidad de sufrir una traición o fraude, especialmente si prestas dinero o confías ciegamente en alguien que apenas conoces, abre bien los ojos y toma precauciones, una persona de otra ciudad o lugar lejano podría aparecer y mostrarte una nueva forma de amar, más tranquila y madura, si te das la oportunidad, podría surgir una relación duradera y muy bonita.

Ten cuidado con ciertas amistades, hay alguien que anda contando cosas que le dijiste en confianza, no lo tomes como traición, tómalo como una señal de quién sí merece estar en tu círculo y quién no, las mejoras económicas están cerca, y podrías comenzar un proyecto relacionado con comida o ventas, algo que te dará ingresos extras y más estabilidad.

Trámites y papeles están por resolverse, pero necesitas estar más pendiente de los detalles, cuida tu cuerpo: dolores de espalda y piernas podrían intensificarse si no haces más actividad física, tu metabolismo anda muy sensible, así que si descuidas tu alimentación podrías subir de peso rápidamente, mantente activo, porque tu cuerpo necesita moverse tanto como tu mente necesita paz.