Carlos Alcaraz repetirá en final de Roland Garros y esperará por Djokovic o Sinner

Carlos Alcaraz clasificó a la final del Roland Garros tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti, séptimo del mundo, por 4-6, 7-6(3), 6-0 y 2-0. Musetti se tuvo que retirar por lesión del partido.

Alcaraz buscará su segundo título en París, su quinto Grand Slam, contra el vencedor del duelo entre el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y el serbio Novak Djokovic, que busca su 25 Grand Slam, el cuarto en la tierra batida francesa.

Alcaraz, de 22 años de edad, consiguió su tercera derrota ante Lorenzo Musetti, al que derrotó en la final de Montecarlo y las semifinales de Roma.

Avanzó a la final ante un rival que durante dos sets le puso muchos problemas, que ha jugado las semifinales de los tres Masters 1000 sobre tierra batida, algo que solo cinco tenistas han conseguido, y que buscaba la vigésima victoria en esa superficie.

“No es fácil clasificarse con la retirada de un compañero”, dijo Alcaraz, que rindió homenaje al italiano y reconoció que durante los dos primeros sets se lo puso difícil.

“Luego he elevado el nivel, no le he dejado dominar, he sido yo mismo y he podido hacer mi mejor tenis”, aseguró.

Alcaraz destacó que la semifinal entre Djokovic y Sinner que es uno de los mejores duelos que hay en la actualidad en el tenis.

“Es uno de los mejores duelos que puede ofrecer nuestro deporte. Lo voy a disfrutar pero también lo voy a analizar”, dijo.

Djokovic vs. Sinner por el pase a la final de Roland Garros

Djokovic se reencontró con la victoria en Ginebra, unos días antes del inicio de Roland Garros, y en la capital francesa ha ido recuperando su versión más competitiva, que tuvo su cénit en el duelo de cuartos contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.

Por su parte, Sinner encadena 26 triunfos consecutivos, tras ganar el Abierto de Estados Unidos del año pasado y el de Australia de esta temporada, un año en el que solo ha perdido un partido, la final de Roma contra Alcaraz.

El transalpino, además, ha ganado los tres últimos duelos al serbio, dos de ellos el año pasado, incluida la semifinal de Australia y tiene la oportunidad de poner a su favor el balance personal empatado ahora a 4.

