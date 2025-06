Corte bloquea ley de Luisiana que obliga a escuelas a colocar los Diez Mandamientos en las aulas

Un panel de tres jueces federales de apelaciones dictaminó que una ley de Luisiana que exige que la versión protestante de los Diez Mandamientos se publiquen y expongan en cada una de las aulas de las escuelas públicas del estado es inconstitucional, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los demandantes.

El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior que declaró que la ley era “manifiestamente inconstitucional”.

Los legisladores de Luisiana aprobaron la medida en 2024, que exigía la exhibición de un cartel impreso con los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas del estado.

Padres y estudiantes impugnan la ley que exige a las escuelas públicas exhibir permanentemente los Diez Mandamientos en todas las aulas de Luisiana.

Ahora, el caso se acerca a su posible comparecencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3.

“Agradecemos esta decisión, que honra la diversidad religiosa y el derecho a la libertad religiosa de las familias que asisten a las escuelas públicas en Luisiana”, declaró el reverendo Darcy Roake, otro de los demandantes en el caso.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, dijo que continuará con el caso en los tribunales.

Si bien la ley se aplica a la mayoría de los distritos escolares del estado, los cinco distritos escolares cuyos padres son demandantes en la demanda original están exentos mientras se desarrolla el litigio.

No está claro cuántos distritos escolares, si es que hay alguno, han comenzado a cumplir, y persisten las dudas sobre qué podría suceder con los educadores que finalmente no cooperen.

La ACLU, la ACLU de Luisiana, Americans United for Separation of Church and State, la Freedom from Religion Foundation y Simpson Thacher & Bartlett LLP apoyan a los demandantes.

