Cómo es el bombardero B-2, el avión más caro del mundo, usado para atacar las bases nucleares iraníes

El gobierno de Estados Unidos informó el sábado que atacó tres instalaciones nucleares en Irán.

El presidente Donald Trump describió la operación como un “éxito militar espectacular” que produjo la destrucción “completa y total” de tres instalaciones nucleares: Fordo, Natanz y Isfahán.

Este domingo Washington confirmó que se usaron bombarderos furtivos estratégicos B-2.

Previamente, un funcionario estadounidense le había dicho a la agencia de noticias Reuters, con la condición de mantener su identidad anónima, que en los ataques se utilizaron tales aeronaves.

Medios de comunicación como The New York Times (basándose en comunicaciones de control de tráfico aéreo) y The Washington Post (citando a un funcionario estadounidense familiarizado con el tema que habló bajo condición de anonimato) habían reportado que varios aviones B-2 habían partido de la Base de la Fuerza Aérea Whiteman, en Missouri, en la noche entre el viernes y el sábado.

Ese tipo de aviones son considerados una de las herramientas militares más avanzadas de Estados Unidos porque permiten lanzar ataques de precisión contra objetivos muy complejos de penetrar.

“El bombardero furtivo B-2 de la Fuerza Aérea de EE. UU. es un componente clave del arsenal de ataque de largo alcance del país y una de las aeronaves con mayor capacidad de supervivencia del mundo”, señala en su página web Northrop Grumman, la compañía global de tecnología aeroespacial y de defensa que lo fabrica.

“El B-2 proporciona la flexibilidad y eficacia de penetración inherentes a los bombarderos tripulados. Sus características de baja observabilidad, o sigilo, le otorgan la capacidad única de penetrar las defensas enemigas más sofisticadas y amenazar sus objetivos más valiosos y fuertemente defendidos”, señala el sitio web de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En cualquier punto “en cuestión de horas”

De acuerdo con Reuters, cada B-2 estadounidense cuesta alrededor de US$ 2.100 millones, “lo que lo convierte en el avión militar más caro jamás construido”.

“El alcance del bombardero, de más de 6.000 millas náuticas (11.112 km) sin reabastecimiento, le permite alcanzar capacidades de ataque global desde bases continentales de EE. UU.”

Es ese alcance intercontinental lo que le permite “llegar a cualquier punto del mundo en cuestión de horas”, según indica Northrop Grumman.

El B-2 apoyó en misiones militares estadounidenses en Afganistán, Irak y Libia.

“Se estrenó en operaciones durante la Operación Fuerza Aliada. Dos B-2 volaron más de 31 horas desde la Base Aérea Whiteman en Misuri hasta Kosovo. Atacaron múltiples objetivos y luego regresaron directamente”, señala la empresa.

De acuerdo con la compañía, el B-2 posee el récord de la misión de combate aéreo más larga de la historia.

“En 2001, el Spirit of America y otros cinco B-2 fueron los primeros en entrar en el espacio aéreo afgano en una misión récord de 44 horas”.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos destaca que los aviones B-2 son difíciles de detectar, seguir y atacar por parte de sistemas de defensa sofisticados gracias a una combinación de características relacionadas con sus reducidas señales infrarrojas, acústicas, electromagnéticas, visuales y de radar.

“Muchos aspectos de este proceso de baja observabilidad siguen siendo clasificados; sin embargo, los materiales compuestos del B-2, sus recubrimientos especiales y el diseño de sus alas contribuyen a su sigilo”, indica en su sitio web.

La aeronave tiene una tripulación de dos pilotos, “un piloto en el asiento izquierdo y el comandante de la misión en el derecho”.

Carga pesada

El B-2 mide 21 metros de largo y 5 metros de alto y la distancia entre los extremos de sus alas es de 52 metros, “la mitad de la longitud de un campo de fútbol”, precisa Northrop Grumman.

Puede alcanzar una alta velocidad subsónica y una altitud de más de 15.000 metros y puede transportar una carga de unas 20 toneladas.

Planet Labs: A principios de abril, seis bombarderos B-2 fueron fotografiados en la base de Diego García, a 3.700 kilómetros de Irán.

Esta semana, la BBC publicó un reportaje especial sobre la instalación nuclear secreta de Irán que solo una bomba de EE.UU. podría alcanzar.

El complejo de Fordo es la instalación subterránea que se cree consta de dos túneles principales que albergan centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio, así como una red de túneles más pequeños.

Para causar daño significativo a las instalaciones, se cree que es necesario que sean atacadas con una munición “destructora de búnkeres” capaz de penetrar profundamente bajo la superficie.

Estados Unidos cuenta con una bomba que podría cumplir con la tarea: la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) de 13.000 kg.

Y el B-2 es el único bombardero estadounidense capaz de transportar bombas MOP de 6,2 m de largo.

HUM Images/Universal Images Group via Getty Images: Uno avión B-2 Spirits aterrizaba el 24 de agosto de 2016 en la Base Aérea Andersen de Guam.

