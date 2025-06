ICE detiene a líderes religiosos y a inmigrantes cristianos que huyeron por ser perseguidos

Un pastor de Los Ángeles denunció los arrestos de inmigrantes que realiza ICE y relató cómo una pareja de cristianos iraníes fue detenida por agentes federales enmascarados a principios de esta semana.

Una de las personas sufrió una emergencia médica durante el encuentro, que quedó grabado en video.

El pastor Ara Torosian, de la Iglesia Cornerstone en el barrio Sawtelle, dijo que la pareja, que ha formado parte de su congregación durante casi un año, lo llamó a su casa el martes cuando se acercaron agentes de inmigración.

Según Torosian, el matrimonio iraní tenía casos de asilo pendientes. Huyeron de Irán por temor a ser perseguidos por ser cristianos y llevaban aproximadamente un año formando parte de su congregación.

“No me mostraron una orden judicial. Pregunté: ‘¿Puedo verla firmada por un juez?’. No me la mostraron”, dijo Torosian a Kimberly Cheng de KTLA. “Ese fue el momento en que llevaron a Reza adentro. Mahshid tuvo un ataque de pánico. En ese momento, me sentí desesperado”.

El video del celular de Torosian muestra a agentes federales sujetando a la mujer mientras grita y se desploma, lo que llevó al pastor a suplicar a los oficiales que la dejaran ir.

En el video puede escucharse cuando Torosian se acerca a la mujer, intentando consolarla. Los agentes le dicen que se mantenga alejado o se arriesga a ser arrestado.

El pastor les pregunta si puede acompañarlos o incluso seguirlos. “Me necesitan”, responde. Un agente le dice que el pastor no puede acompañarlos.

Torosian le dice a los agentes que la pareja fue perseguida en Irán y huyó por su fe. Los agentes no responden.

“Vinieron aquí buscando libertad, no así”, les dice Torosian a los agentes. “Sé que están haciendo su trabajo, pero deberían darles vergüenza. Qué vergüenza para este gobierno”.

Torosian llegó a Estados Unidos como refugiado hace 15 años, tras ser encarcelado por su fe. Siempre ha llevado en su corazón una oración, escribió en una carta que dirigió a su congregación: “Como inmigrantes y refugiados iraníes, siempre hemos orado en nuestros corazones: que Irán sea libre. Libre para escuchar el evangelio. Libre para vivir en verdad y paz. Mi oración personal desde hace mucho tiempo ha sido que surjan iglesias de piedra angular en cada ciudad de mi tierra, arraigadas en lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros.”.

En momentos en que estaban ocurriendo los ataques entre Israel e Irán, Torosian, a medio mundo de distancia, enfrentaba las detenciones de iraníes que tuvieron que huir a Estados Unidos por ser cristianos y que cumplieron con las leyes migratorias que regulan el asilo.

El pastor también dijo que otra pareja de su iglesia, junto con su hijo pequeño, fue puesta bajo custodia federal el lunes, justo un día antes del incidente del martes. En total, afirma que cinco miembros de su congregación han sido detenidos esta semana.

La administración ya ha deportado a cristianos iraníes a países como Panamá, donde algunos permanecen.

Estas detenciones se suman a un número cada vez mayor de miembros de iglesias y cristianos que buscan protección religiosa y son detenidos por ICE, según Christianity Today.

El medio revela que los arrestos de ICE han conmocionado a las comunidades religiosas de todo el país y cita casos como el de Kasper Eriksen, un ciudadano danés y padre de cuatro hijos residente en Mississippi, quien fue arrestado en su última audiencia de ciudadanía tras un aparente error en la documentación. A finales de mayo, permanecía detenido por el ICE.

Christianity Today citó dos casos más: el pastor Maurilio Ambrocio fue detenido al presentarse a un control de rutina con ICE. Llevaba 20 años viviendo en Estados Unidos. La iglesia que dirigía en Tampa, Florida, funcionaba como centro de votación. ICE explicó su detención porque se encontraba en el país sin documentos.

No muy lejos de allí, y casi al mismo tiempo, el ICE detuvo a un líder de un pequeño grupo y diácono de otra iglesia de Tampa. Gonzalo Antonio Segura salía de su casa para trabajar como manitas un jueves por la mañana a principios de abril. Agentes de inmigración lo encontraron en su coche y lo detuvieron.

En mayo y junio, a medida que el gobierno se esforzaba por alcanzar metas más estrictas de deportación, comenzó a detener a más inmigrantes sin antecedentes penales.

Según datos gubernamentales, el 65% de los inmigrantes que ICE registra en centros de detención no son delincuentes. Solo el 7% ha sido condenado por delitos violentos.

Sigue leyendo:

· ICE está deteniendo a 1,100% más inmigrantes sin historial criminal

· Deportaciones harán caer la inmigración neta en 2025, según reporte

· Corte Suprema limita apelaciones de inmigrantes para deportaciones