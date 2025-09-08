Tiroteo en bar deportivo de Texas deja un muerto y seis heridos; buscan al atacante

Un hombre abrió fuego contra clientes en el patio del bar Alas Locas en Cleveland, Texas, matando a una persona e hiriendo a seis más. El sospechoso huyó en una camioneta blanca y es intensamente buscado por las autoridades.

El tiroteo ocurrió a las 2:30 a. m. del domingo en el bar deportivo Alas Locas, ubicado en Cleveland, a 45 millas al noreste de Houston.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Liberty, el atacante, que había estado bebiendo solo en el local por más de una hora, salió brevemente y luego regresó al patio para abrir fuego contra los clientes.

Los investigadores recuperaron casquillos de una pistola calibre .40 o .45 y estiman que el hombre disparó al menos 20 veces antes de escapar en una camioneta blanca de tamaño completo sin ventanas laterales.

Víctimas y heridos

Una de las víctimas, que estaba acompañada de su esposa, murió en el hospital al que fue trasladado en helicóptero. Otros seis clientes, entre ellos cinco hombres y una mujer, resultaron heridos; dos permanecen en estado crítico.

El hecho revive la alarma en el área metropolitana de Houston, donde ya se había registrado un tiroteo masivo el 23 de marzo en el Latinas Sports Bar, que dejó seis heridos. En ese caso, la policía arrestó a José Miguel Briceño, ciudadano venezolano de 25 años, acusado de disparar dentro del local.

Briceño fue vinculado posteriormente a la organización criminal transnacional Anti-Tren, junto con otros 15 extranjeros indocumentados, en una operación federal que desmanteló redes de narcotráfico y tráfico de armas.

Aunque aún no hay indicios de que el tiroteo en Cleveland esté relacionado con pandillas, las autoridades locales y federales investigan posibles nexos ante la reiteración de hechos violentos en bares del área de Houston.

