KIPP Excel, el programa que abre las puertas a las secundarias más competitivas

Si buscando una escuela que prepare a tus hijos para ir a la secundaria, la universidad y tener éxito en su vida profesional, las escuelas públicas KIPP SoCal son lo que necesitas, sobre todo su programa KIPP Excel que ayuda a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades para ser entrevistados y admitidos en las secundarias más competitivas.

Pero empecemos por saber más de las Escuelas Públicas KIPP SoCal.

Se trata de una organización no lucrativa que opera 20 escuelas públicas chárter libres del pago de colegiaturas, y que están educando a más de 10,000 estudiantes.

Son parte de la red nacional KIPP cuyas siglas en inglés Knowledge Is Power Program significa Programa El Conocimiento es Poder dedicado a llenar las necesidades de todos los estudiantes y proveerles el apoyo social, emocional o académico que necesitan para tener éxito en la secundaria, la universidad y la vida.

“Los estudiantes de KIPP están aprendiendo a cambiar el mundo mediante el pensamiento crítico, el desarrollo de identidades únicas y la participación en el empoderamiento cívico”, dijo Leanna, embajadora familiar de KIPP SoCal en el sitio web del programa.

Y agregó: debemos seguir difundiendo esta educación, no solo para nuestros estudiantes, sino también por el impacto positivo que tendrán en su comunidad y el mundo.

La misión de estas escuelas que surgieron hace 20 años, consiste en que juntas familias y comunidades puedan crear escuelas alegres y académicamente excelentes para preparar a los estudiantes con las habilidades y la confianza que les permitan seguir los caminos que elijan (universidad, carrera y más allá), y puedan llevar una vida plena y crear un mundo más justo.

Básicamente KIPP Forward es un programa comprometido en preparar a los estudiantes con las habilidades, los recursos y el conocimiento necesarios para la universidad, la carrera, el compromiso cívico y más, para que puedan recorrer con éxito los caminos que escojan.

KIPP Excel

Este verano, 22 estudiantes destacados de secundaria de KIPP SoCal dieron un gran paso hacia su futuro al participar en simulacros de entrevistas personalizadas con miembros de la junta directiva, exalumnos y colaboradores.

Cada año, un pequeño grupo de estudiantes de grado séptimo-octavo con alto rendimiento académico de toda la región, todos con un promedio de 3.7 o superior, son invitados a solicitar admisión a KIPP Excel mediante un competitivo proceso interno de solicitud y entrevista.

Los estudiantes aceptados se unen a un grupo que recibe orientación personalizada para abordar el competitivo proceso de admisión a la escuela High School.

Los estudiantes de KIPP Excel tienen acceso a un sólido conjunto de apoyos, que incluyen:

Información sobre escuelas preparatorias selectivas para que puedan tomar decisiones informadas que se ajusten a sus objetivos.

Apoyo personalizado con la solicitud para ayudarlos a presentar su mejor versión tanto en papel como en persona.

Simulacros de entrevistas con profesionales y exalumnos para aumentar la confianza y perfeccionar sus habilidades de comunicación.

Orientación sobre becas y ayuda financiera para garantizar que el acceso nunca sea un obstáculo.

Los simulacros de entrevistas de este verano brindaron a los estudiantes la oportunidad de practicar cómo responder preguntas difíciles, perfeccionar sus habilidades narrativas y recibir retroalimentación en tiempo real de profesionales destacados que compartieron generosamente su tiempo y experiencia.

Gracias a KIPP Excel, muchos estudiantes han sido admitidos en prestigiosas escuelas independientes e internados como Phillips Academy, Harvard-Westlake y Westridge School, entre otras.

Así que este entrenamiento no solo les abre puertas académicas, sino que también los conecta con nuevas redes, recursos y experiencias transformadoras.

“Los programas como KIPP Excel son fundamentales porque ayudan a eliminar la brecha entre el talento y las oportunidades”, dijo Christina Mireles, directora de colocación y transición de KIPP Forward High School.

“Nuestros alumnos ya cuentan con la motivación y la excelencia académica necesarias; KIPP Excel les proporciona los conocimientos, las herramientas y la exposición que necesitan para afrontar con confianza y éxito el proceso de admisión en la escuela secundaria”.

Para obtener más información sobre KIPP Forward o contactar al equipo de consejeros, envíe un correo electrónico a kippforward@kippsocal.org. Sígalos en Instagram para estar al tanto de las últimas novedades: @kippforward_la y @kippforward_sd.

¿Quieres conocer más sobre KIPP?

Para obtener más información sobre las inscripciones a KIPP, envíe un correo electrónico a inscripción@kippsocal.org.

Caracteristicas de las escuelas KIPP