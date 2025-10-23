Today’s Fresh Start, la escuela que saca lo mejor de los estudiantes

La doctora Jeanette Grattan Parker, fundadora y superintendente de Today’s Fresh Start Charter School no duda ni un segundo al decir que la meta de esta escuela pública en Los Ángeles es convertirla en la mejor del país.

Todo empieza desde la manera como la doctora Jeanette llaman a sus estudiantes, a quienes se refiere como scholars un término que va más allá de ser un alumno que aprende y desarrolla habilidades para convertirse en un experto que contribuye al conocimiento nuevo.

El objetivo es que sus alumnos se conviertan en entusiastas durante toda la vida y, por lo tanto, un estudiante de por vida.

“Nuestra escuela va del kinder transicional o prekinder al grado ocho”, dice su fundadora.

“Tenemos dos escuelas. Una en Los Ángeles que funciona desde 2003; y la de Compton desde 2019 con aproximadamente 353 estudiantes, entre los cuatro y los 13 o 14 años, y entre un 49, 48% son latinos”, dice.

Definitivamente -confiesa en una entrevista con La Opinión que la meta es hacer de la Today’s Fresh Start, la mejor escuela de Estados Unidos.

“Y tenemos una expresión muy de nosotros cuando le decimos a los niños: Hoy es otro gran día para hacer el bien y tener éxito. Y les enseñamos a todos que son talentosos y muy inteligentes, que son exitosos y triunfadores. Así que esa es la premisa de lo que les enseñamos: el éxito”.

¿Cuál es el enfoque académico de la escuela además las materias obligatorias?

“Nos centramos en la lectura, las matemáticas y la escritura, como materias fundamentales; y en las ciencias; pero también hemos comenzado a implementar un programa sobre educación financiera; contamos con un profesor de danza y enseñamos música e instrumentos como la percusión”.

La escuela Today’s Fresh Start también pone un especial énfasis en los estudiantes de inglés.

“Nos enfocamos en nuestros estudiantes de inglés, con herramientas para ayudarlos a aprender inglés, para que ninguno se quede atrás”.

Dice que dan prioridad a abarcar todos los temas para que los niños puedan triunfar, y parte de eso, conlleva a hablarles sobre profesiones.

“Les explicamos que el mundo es grande y que pueden lograr grandes cosas. Por ejemplo, hace unos días les hablamos de los oceanógrafos; y que ellos podrían serlo si se lo propusieran.

Entonces, nos centramos en enseñarles que el mundo es enorme y que pueden hacer grandes cosas”.

Y cuentan con una División de Educación Especial con entre 45 y 50 alumnos, cuyo aprendizaje va de acuerdo a su desarrollo a medida que crecen.

“Es un programa bien administrado, especialmente en el ámbito educativo. Además, si nuestros niños tienen alguna dificultad, les brindamos atención personalizada y especial para ayudarlos a ser mejores ciudadanos, a desenvolverse bien y a realizar sus tareas con éxito”.

En otro tema, mencionó que algunos de sus alumnos han completado sus estudios de bachillerato con beca completa, por lo que están muy diversificados; y se centran en un aprendizaje que los lleve a tener una excelente trayectoria profesional.

¿Con qué habilidades se gradúa un estudiante de la escuela Today’s Fresh Start?

“Buscamos asegurarnos de que sepan leer, escribir y matemáticas, porque esas son las habilidades básicas que necesitan y deben conocer”.

Pero asimismo les enseñan a desenvolverse bien en entornos escolares más grandes.

“Les enseñamos la importancia de vestirse, hablar y presentarse para que sean respetados durante sus estudios, la secundaria y la universidad. Les enseñamos que todos pueden ir a la universidad. Todos pueden tener éxito”.

Tampoco están descuidado enseñarles a los niños habilidades en torno a la inteligencia artificial.

“Apuntamos en esa dirección para que los niños puedan aprender esta nueva e importante habilidad. No pasamos nada por alto, y avanzamos con las ideas más novedosas”.

¿Cuál sería el mensaje para que los padres latinos se animarán a inscribir a sus niños en la Today’s Fresh Start?

“Los invitamos a visitar nuestra escuela. Eso es muy importante, y son bienvenidos. No hemos tenido conflictos raciales ni nada parecido con nuestros hijos. No los permitimos, y tratamos a todos nuestros alumnos de forma justa, dándoles la oportunidad de dar lo mejor de sí mismos”.

Algo muy importante, dijo la superintendente, es que el equipo de trabajo de la escuela es diverso.

“Tenemos personal de diferentes orígenes culturales, así que no todos son afroamericanos ni nada parecido, sino que tenemos una cultura mixta para que todos puedan aprender y aprendan a respetarse”.

Y reiteró: “Quiero que nuestros padres tengan la seguridad de que todos nuestros niños están muy bien educados, y con el paso de los años, ellos se han dado cuenta que les dimos la mejor educación, y estamos contentos de hacerlo”.

¿Quién es la fundadora?

La doctora Jeanette Grattan Parker considerada una visionaria”, ha estado educando a niños desde los diez años, dando clases particulares a menores en los proyectos de vivienda de Birmingham, Alabama.

“Entiendo la importancia de la educación. Está en mi sangre”, dice la doctora Jeanette, quien se ayuda en su trabajo de la junta directiva, el personal, maestros comprometidos, los padres, consultores y voluntarios.

La Escuela Charter Fresh Start (TFSCS) fue recientemente galardonada con un nuevo autobús eléctrico de 61 pasajeros para ser utilizado en excursiones, uno de los sueños de su fundadora y superintendente.

La Escuela Charter Fresh Start (TFSCS) de hoy es una escuela charter independiente, pública que ofrece un calendario escolar tradicional. La mayoría de sus estudiantes son de la minoría y de bajos recursos. Casi la mitad son niños, y la otra mitad niñas.

En su página web, la superintendente dice que la escuela se adhiere a una cultura académica estricta y rigurosa, los estudiantes aprenden autoestima, autodisciplina, responsabilidad personal y a llevarse bien con los demás, resolviendo conflictos verbalmente.

“Tenemos todo para trabajar; solo necesitamos a usted, el padre, el componente clave en el compromiso total con el progreso de su estudiante. Usted es vital para el éxito de su estudiante. Esperamos su cooperación. ¿Por qué? Tenemos el mismo objetivo: alcanzar el éxito en esta sociedad. Por favor, asista a todas las conferencias, visitas escolares y recaudación de fondos”.

Y hace ver que la escuela no puede hacer todo sola sino que invita a los padres a trabajar juntos incansablemente hacia la misión común: el éxito de los hijos en una sociedad por demás compleja.

“La TFS ofrece clases con pocos alumnos, instrucción en grupos reducidos, instrucción individualizada y tutorías extraescolares hasta las 4 p. m.”

La primera Today’s Fresh Start Charter School se encuentra en el 4470-76 Crenshaw Blvd. en el sur de Los Ángeles, donde cuentan con alumnos de otros distritos, como el LAUSD, Lynwood, Long Beach, Compton, Hawthorne e Inglewood.

La segunda Today’s Fresh Start Charter School se localiza en 4513 E Compton Blvd de Compton, CA 90221.