Pronóstico del clima en Austin para este miércoles 19 de noviembre

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, tendremos cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 56% para este día. La presión atmosférica media será de 1016.6 hPa, una medición que irá en aumento durante el día. El Sol saldrá a las 07:00 h y el atardecer será a las 17:33 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

