El tiempo de hoy en Austin para este viernes 21 de noviembre

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del oeste, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 52%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 10% para este día. La presión atmosférica media será de 1012.3 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El amanecer será a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 17:32 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 75 grados Fahrenheit (13 y 24 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.