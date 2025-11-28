Tim Walz y Donald Trump encienden las redes sociales al lanzarse descalificaciones

La disputa que desde el año pasado se produjo entre Timothy James Walz, gobernador de Minnesota, y el presidente Donald Trump, está muy lejos de terminar, al menos eso proyecta el reciente enfrentamiento en que se vieron inmersos en redes sociales descalificándose mutuamente sobre su presunta incapacidad para gobernar.

El año pasado, cuando fungía como compañero de fórmula de Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, Tim Walz señaló tanto a Donald Trump como a James David Vance bajo el término “tremendamente raros”.

“Debo decirles, y esta es solo una observación que yo hice. Simplemente tengo que decirlo. Uno lo sabe, uno lo siente. Estos tipos son espeluznantes y, sí, son tremendamente raros. Eso es lo que ustedes pueden ver”, expresó el demócrata durante un discurso en agosto del año pasado.

Por alguna inexplicable razón, dicha descripción provocó un descenso temporal en la popularidad de Trump, el cual se reflejó en los resultados de algunas encuestas.

Cada que puede, Donald Trump despotrica en contra de Tim Walz por haberlo etiquetado como un personaje “tremendamente raro”. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Aunque a la postre el magnate neoyorquino logró imponerse en las urnas, nunca olvidó la afrenta de Walz y, cada que puede, arremete en su contra como sucedió recientemente a través de una publicación en la plataforma Truth Social, donde le reprochó haber permitido el ingresó de inmigrantes somalíes al estado de Minnesota, lo cual bajo su perspectiva representa un riesgo para la seguridad nacional.

“Las bandas somalíes recorren las calles en busca de ‘presas’ mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, es un retrasado mental grave y no hace nada, ya sea por miedo, por incompetencia o por ambas cosas”, escribió.

En respuesta, el demócrata de 61 años le pidió a su adversario político ser más claro sobre los resultados de las pruebas médicas a la cuales se sometió recientemente, dejando entrever que su salud cognitiva no está del todo bien como pregona.

“Publiquen los resultados de la resonancia magnética”, exigió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Cabe señalar que el comentario de Trump sobre la inmigración somalí se sustenta en datos de la Oficina del Censo, donde se advierte que, hasta 2024, en Minnesota se concentraba la mayor cantidad de refugiados de dicha nación con cerca de 107,000.

Sigue leyendo:

• Trump asegura que Tim Walz está “chiflado” y se niega a establecer contacto con él

• Gobernador de Minnesota le reprocha a Donald Trump haber elegido “sumir a la economía en el caos”

• Tim Walz asegura que Trump emplea el “discurso de los dictadores” y lo llama desquiciado