China pide alto al fuego “eficaz” en Gaza tras ataques israelíes

El Gobierno chino pidió que “se implemente eficazmente” el alto el fuego en Gaza, después de que cinco personas murieran, entre ellas dos niños y dos mujeres, en el ataque israelí ocurrido la pasada noche, que afectó a un campamento de personas desplazadas en Jan Yunis, en el sur del territorio.

Las ambulancias palestinas recuperaron cinco cadáveres, entre ellos los de dos niños de 8 y 10 años, “y varios heridos, tras un bombardeo israelí”, indicó en un comunicado el hospital de campaña kuwaití situado en la zona de Al Mawassi, en Jan Yunis. Las demás víctimas tienen 30, 36 y 46 años, según la misma fuente. El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, confirmó a AFP el balance de cinco muertos.

Israel habla de represalia; Hamás, de “crimen de guerra”

El bombardeo de las fuerzas israelíes fue anunciado por el Ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados de Israel.

Según la Defensa Civil de Gaza, un organismo de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás, Israel “atacó con varios misiles las tiendas de campaña de personas desplazadas” en el territorio palestino, donde desde hace casi dos meses rige una frágil tregua con el movimiento islamista palestino Hamás.

La tregua entró en vigor el 10 de octubre, más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Las dos partes beligerantes se acusan mutuamente de violarla.

Para Hamás, considerada una organización terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países, este ataque israelí “constituye un claro crimen de guerra” y una “negligencia hacia el acuerdo de alto al fuego”.

100 millones chinos para la reconstrucción de Gaza

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian lamentó en rueda de prensa que “la situación en Gaza siga siendo frágil”. Y enfatizó la importancia de la implementación del alto el fuego “para aliviar la crisis humanitaria y restablecer la paz y la estabilidad regionales lo antes posible”.

Desde el recrudecimiento del conflicto palestino-istaelí en 2023, China ha expresado su “consternación” por los ataques israelíes contra la población civil gazatí y ha reiterado su apoyo a la solución de ‘dos Estados’.

En este contexto, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó este jueves, tras reunirse en Pekín con el presidente francés, Emmanuel Macron, que ambos países trabajarán conjuntamente para avanzar hacia “una solución completa, justa y duradera” en Oriente Medio, y anunció una ayuda de 100 millones de dólares destinada a la reconstrucción de Gaza.