Pronóstico del tiempo en Austin para este martes 16 de diciembre

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 16%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1022.9 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:20 h y el crepúsculo será a las 17:33 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan más nubes que claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 64 grados Fahrenheit (14 y 18 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.