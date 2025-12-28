Tiroteo en oficina del sheriff de Idaho deja tres heridos leves y un atacante abatido

Tres personas sufrieron heridas leves, entre ellas un oficial, luego de que un hombre abriera fuego este viernes en la oficina del sheriff del condado de Shoshone, en la ciudad de Wallace, al norte de Idaho, informaron las autoridades.

El sheriff William Eddy explicó en una rueda de prensa que el presunto atacante inició los disparos en la vía pública, frente a la sede policial, alrededor de las 2:30 p. m. hora local, lo que motivó la rápida respuesta de múltiples agencias de seguridad.

Civiles y un oficial resultaron heridos

De acuerdo con Eddy, dos mujeres que se encontraban sentadas dentro de un vehículo recibieron impactos de bala en las piernas y sufrieron heridas consideradas leves. Posteriormente, el hombre ingresó a la oficina del sheriff y disparó contra el centro de despacho, hiriendo a un oficial en la oreja.

El agente fue trasladado a un centro médico, al igual que las civiles heridas. Ninguna de las lesiones pone en riesgo la vida, precisaron las autoridades.

El atacante fue abatido por agentes

El sheriff indicó que el presunto tirador fue abatido en lo que describió como un “tiroteo con participación de oficiales” cerca de las 4:15 p. m. No se detalló cuántos agentes dispararon ni se ha revelado la identidad del atacante.

Inicialmente, fuentes policiales señalaron que el sospechoso se había atrincherado en el edificio, lo que llevó a la activación de equipos tácticos, incluido SWAT.

Investigaciones en curso

La investigación criminal quedó a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado Kootenai y del Departamento de Policía de Coeur d’Alene, mientras que la Policía Estatal de Idaho conduce la pesquisa sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes.

Wallace, sede del condado de Shoshone, es una localidad de aproximadamente 1,000 habitantes. Autoridades de condados vecinos informaron que enviaron refuerzos durante el desarrollo del incidente, que fue tratado inicialmente como un caso de tirador activo.

