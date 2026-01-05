Austin: el tiempo para hoy lunes 5 de enero

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 2% para este día. La presión atmosférica media será de 1015.0 hPa, una medición que irá constante durante la jornada de hoy. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:28 h y el crepúsculo será a las 17:45 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 82 grados Fahrenheit (12 y 28ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.