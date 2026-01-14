Al menos 32 muertos por la caída de una enorme grúa sobre tren de pasajeros en Tailandia

Un tren que viajaba desde la capital de Tailandia al noreste del país se descarriló el miércoles, después de que una grúa de construcción cayera sobre uno de sus vagones, dejando al menos a 32 personas fallecidas y decenas de heridos, según las primeras estimaciones.

De acuerdo con las autoridades locales, el accidente tuvo lugar en el distrito de Sikhio de la provincia de Nakhon Ratchasima, 230 kilómetros al noreste de Bangkok, en un tren con destino a la provincia de Ubon Ratchathani.

Los equipos de rescate continúan revisando los restos destrozados de los vagones para recuperar los cuerpos, informó el gobernador provincial, Anupong Suksomnit. Casi 80 pasajeros heridos están siendo atendidos en hospitales locales, añadió.

La grúa cayó sobre dos vagones del tren que transportaba a 195 pasajeros y tripulantes de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani, según Ferrocarriles Estatales de Tailandia.

El impacto del derrumbe provocó el descarrilamiento de tren y el incendio de los vagones. La policía local dijo a Reuters que había más cuerpos entre los escombros que aún no habían sido recuperados.

“Se han recuperado diecinueve cuerpos, pero todavía hay algunos dentro de los vagones del tren que aún no se pueden retirar porque la grúa comenzó a moverse, por lo que el equipo se retiró por temor al peligro”, dijo a CNN el coronel de policía Thatchapon Chinnawong.

El primer ministro interino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, expresó su pesar por lo sucedido y subrayó, según declaraciones recogidas por Thai PBS, que “lo sucedido será debidamente investigado” a fin de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Anutin insistió en que es una prioridad determinar con precisión la causa del siniestro para evitar que se repita una tragedia similar en el futuro.

“Si se descubre que es la empresa constructora la responsable, tendrá que haber consecuencias. Cuando se producen estos incidentes, debe haber respuesta. Alguien tiene que pagar por fracasar a la hora de supervisar este proyecto de forma apropiada”, añadió.

