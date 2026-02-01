Por qué Israel ha guardado silencio en medio de las nuevas amenazas de Trump contra Irán

En medio del ruido de las especulaciones mundiales sobre el aumento de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, los líderes de Israel han guardado un silencio inusual.

Aparte de algunos comentarios en apoyo a las protestas antigubernamentales de Irán este mes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho poco públicamente sobre el enfrentamiento de su aliada superpotencia con su mayor enemigo. Su gobierno ha guardado el mismo silencio.

“Esto demuestra la importancia que Netanyahu concede a este momento”, afirma Danny Citrinowicz, que trabajó durante 25 años en la Inteligencia israelí y ahora es investigador sénior sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

“Para Netanyahu, encontrarse en esta situación, con tantas fuerzas estadounidenses en el Golfo y tan cerca de un posible ataque de Trump contra Irán, es un momento de oro que no puede dejar pasar”.

Asaf Cohen, exsubdirector de la Unidad de Inteligencia de Señales de Israel, afirma que el silencio de Israel también forma parte de una estrategia.

“Los líderes (israelíes) creen que esta vez debemos dejar que sean los estadounidenses quienes lideren la iniciativa, ya que son más fuertes, tienen más capacidades y gozan de mucha más legitimidad en el mundo”.

Benjamin Netanyahu lleva mucho tiempo considerando a Irán como la principal amenaza a la que se enfrenta Israel y la mayor fuente de inestabilidad en Medio Oriente. Su silencio público no significa que no mantenga conversaciones privadas con su principal aliado estadounidense.

Esta semana, el jefe de la inteligencia militar israelí, Shlomi Binder, se reunió con agencias de inteligencia estadounidenses en Washington. Según los medios israelíes, la conversación se centró en posibles objetivos en Irán.

Getty Images: Netanyahu habría pedido a Trump que se contuviera en su respuesta a Irán a principios de este mes.

Citrinowicz cree que Netanyahu está presionando en privado a Estados Unidos para que lleve a cabo ataques maximalistas con el objetivo de provocar un cambio de régimen en Irán, y que cuando Netanyahu instó al parecer a Trump a contenerse a principios de este mes, fue porque consideraba que el ataque planeado por Estados Unidos era “demasiado pequeño”.

Netanyahu ya había instado a los iraníes a “plantar cara” a su régimen en una entrevista con Fox News el año pasado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando actualmente una serie de medidas contra Irán, entre las que, al parecer, se incluyen tanto ataques simbólicos limitados como un cambio de régimen en toda regla. En público, ha alternado las amenazas militares con la oferta de nuevas negociaciones.

Mientras que muchos aliados de Estados Unidos advierten de que intentar derrocar a la cúpula iraní conlleva enormes riesgos para la región, muchos en Israel ven posibles beneficios para su seguridad.

Con el cambio de régimen en Teherán, Israel aspiraría a poner fin a la amenaza de los misiles balísticos iraníes y a la posibilidad de que algún día también adquiera armas nucleares.

También debilitaría aún más a las milicias aliadas de Irán en la región, entre ellas Hezbolá, que todavía tiene hasta 25.000 misiles y cohetes al otro lado de la frontera con el Líbano, según el instituto de investigación israelí Alma.

Por el contrario, algunos legisladores israelíes creen que un ataque limitado, o incluso un nuevo acuerdo con Irán, podría suponer un mayor riesgo para la seguridad de Israel al permitir que el régimen siga en el poder.

“Cuando se trata con el mal absoluto, no se actúa de forma limitada”, afirma Moshe Tur-Paz, miembro del partido opositor Yesh Atid y miembro del Comité de Defensa del Parlamento israelí.

“Existe un consenso en que Israel debería actuar con mucha más firmeza, al igual que el mundo occidental. Cuando se trata de nuestros peores enemigos, como Irán, no hay grandes diferencias. Todos comprendemos la amenaza”.

Muchos opinan que otra tanda de choques que dejara el régimen intacto no valdría la pena por el precio que se pagaría en represalias de Irán.

Durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos atacaron las instalaciones nucleares y de misiles balísticos de Irán, este país respondió lanzando cientos de estos misiles contra pueblos y ciudades israelíes. Algunos lograron esquivar las famosas defensas aéreas de Israel, impactando en bloques de apartamentos en Tel Aviv y matando al menos a 28 personas.

Reuters: Algunos misiles iraníes atravesaron las defensas aéreas israelíes durante la guerra de los 12 días.

El ejército israelí se había preparado para muchas más bajas, pero la mayor sensación de vulnerabilidad de Teherán ahora podría significar una respuesta más intensa.

Y los analistas han sugerido que Irán aprendió de ese conflicto, adaptando sus tácticas a medida que avanzaba la guerra. Medio año después, Irán está reconstruyendo sus reservas de misiles.

Esta semana, un asesor principal del líder supremo de Irán advirtió en las redes sociales que Tel Aviv sufriría una respuesta “inmediata y sin precedentes” en caso de cualquier ataque estadounidense.

“Netanyahu teme que Israel vuelva a sufrir el dolor de un ataque sin un cambio de régimen”, afirma Citrinowicz. “Llegó a la conclusión de que, para detener la fabricación de misiles, es necesario un cambio de régimen, pero el cambio de régimen solo puede producirse con Estados Unidos”.

Y este momento de intensa vulnerabilidad para el régimen iraní —sus defensas militares se vieron mermadas tras la guerra de 12 días, sus fuerzas regionales aliadas se debilitaron y se produjeron protestas generalizadas contra su gobierno en el país— también representa una oportunidad, afirma Cohen.

“Irán se encuentra ahora en su momento más débil, es una oportunidad que puede que no vuelva a presentarse”, asegura Cohen. “Hay mucha gente que cree que este es el momento, ahora o nunca”.

En Tel Aviv, los vecinos que aún viven con los escombros de los ataques de los misiles iraníes del pasado mes de junio especulan sobre otro conflicto.

“Espero que (nuestros líderes) no dejen pasar esta oportunidad”, dice Neria, un joven de unos 20 años.

“No sé si será mediante un ataque u otros medios, pero sin duda debemos aprovechar la situación para cambiar de régimen. No será la primera vez que tengamos que lidiar con las bombas; no es agradable, pero si a largo plazo nos ayuda a sentirnos más seguros aquí, tendremos que pasar por ello”.

Dave Bull/BBC: Las encuestas sugieren que los israelíes apoyan la acción militar contra Irán.

Apoyo en israel a la acción contra Irán

La joven Shani señala que tiene sentimientos encontrados.

“Sé que el pueblo iraní, o al menos gran parte de él, quiere que Estados Unidos le ayude. Solo espero que todos estén a salvo”, afirma. “Los políticos deben pensar en la gente. Las acciones tienen consecuencias”.

Las encuestas israelíes muestran repetidamente que una amplia mayoría de los residentes judíos apoyan la acción militar contra Irán, incluso después de la guerra de 12 días del año pasado.

Pero los riesgos de un cambio de régimen siguen existiendo. Sin fisuras evidentes en la alianza militar y clerical en torno al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y con un movimiento opositor fragmentado en el país, no está claro quién tomaría el control de Irán si cayera el gobierno.

Un sucesor más joven de la misma élite gobernante no sería necesariamente más flexible en su respuesta a Israel, y el caos de una guerra civil no solo sería profundamente desestabilizador para los iraníes, sino para toda la región.

Además, varios expertos en defensa han señalado que los regímenes no suelen derrocarse solo con ataques aéreos.

El primer ministro de Israel, que afronta elecciones este año, ha trabajado duro desde los ataques de Hamás para intentar restaurar su imagen dañada de “Mr. Seguridad” de Israel. Un cambio de régimen en Irán —o la eliminación de Jamenei— sería un premio político, pero también un riesgo.

“Es una apuesta arriesgada, pero calculada”, afirma Citrinowicz.

“A Netanyahu le da igual lo que pase al día siguiente de la muerte de Jamenei. Quiere demostrar, junto con Trump, que ha destruido el régimen iraní. Es un riesgo que está dispuesto a correr si sabe que los estadounidenses irán hasta el final. El problema es Trump”.

Getty Images: Las protestas en Irán no han logrado hasta ahora derrocar el régimen del ayatolá Jamenei.

Las “líneas rosas” de Trump y Teherán

Tanto Estados Unidos como Irán han manifestado su disposición a negociar, pero Trump ha condicionado las conversaciones a que Irán ponga fin al enriquecimiento de uranio y a su apoyo a grupos aliados en la región, y a la limitación de sus misiles balísticos, todas ellas demandas consideradas líneas rojas por el régimen.

Los líderes israelíes se oponen firmemente a un acuerdo, y los analistas israelíes están divididos sobre si este es siquiera posible.

Según Cohen, tanto Washington como Teherán desean llegar a un acuerdo, pero si no se alcanza pronto, Estados Unidos atacará.

“El líder supremo de Irán y Trump tienen algo en común. En realidad, no hay líneas rojas. Durante las negociaciones de 2013, solíamos llamarlas ‘líneas rosas’, porque cambiaban”, afirma Cohen.

“Siempre hablamos de Irán como si fuera malvado, pero son muy racionales”, añade. “Creo que entienden que, para cambiar la situación, tienen que hacer algo que no se ha hecho hasta ahora”.

“Sí, tienen capacidad para mostrarse dispuestos al compromiso, no son Corea del Norte, pero este régimen tiene sus líneas rojas”, replica Citrinowicz, advirtiendo que una guerra sería difícil de contener “porque los iraníes pensarían que es una guerra por su supervivencia”.

Hay indicios de que Trump podría estar limitando sus condiciones para las negociaciones y centrándose en el programa nuclear de Irán. Si se rebaja lo suficiente el listón para que Teherán inicie las conversaciones, gran parte de la región dará un suspiro de alivio, y muchos en Israel contendrán la respiración.

Cohen afirma que hay formas de llegar a compromisos en cuestiones como el enriquecimiento que podrían impedir temporalmente cualquier nueva actividad en la práctica, al tiempo que permitirían a Irán evitar una prohibición explícita.

“La diferencia esencial entre nosotros y los iraníes es que a nosotros nos gustan los resultados rápidos y los iraníes tienen mucha paciencia”, señala. “Dicen: ‘llevamos aquí 2000 años, si necesitamos otros 30 años para conseguir un arma nuclear, no pasa nada'”.

