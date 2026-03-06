Miami: el tiempo para hoy viernes 6 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 6 de marzo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 61% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá cielos nubosos. Las ráfagas de viento serán de 13.67 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:25 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

