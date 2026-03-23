Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 23 de marzo en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar estadounidense en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este lunes 23 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.78 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.54 y 17.54 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 17.78 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.49 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de operaciones. Su cotización está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no registró cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy se promedió a 463.24 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 59.72 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.78 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.49 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 463.24 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.72 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.