Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 7 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 7 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.73 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.4 y 17.4 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.73 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.52 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su línea regular que es cotizar en positivo. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy se promedió a 461.13 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 60.28 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.73 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.52 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 461.13 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 60.28 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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