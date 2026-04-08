Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 8 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 8 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.43 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.2 y 17.2 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 17.43 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.52 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. Su precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su tendencia habitual y cotizó este día a la baja. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy cotizó a 462.83 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 60.45 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.43 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.52 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 462.83 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 60.45 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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