Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 13 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 13 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.3 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.98 y 16.98 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 17.3 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.52 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de operaciones. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios tendencia en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy cotizó a 458.94 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 59.45 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.3 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.52 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 458.94 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.45 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.