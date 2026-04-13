Matan a golpes a joven padre en Chicago semanas antes del nacimiento de su hijo

Un violento ataque ocurrido en la ciudad de Chicago dejó como saldo la muerte de Alexander Kazanowski, un joven padre de 25 años que fue brutalmente golpeado a las afueras de un bar.

El hecho se registró alrededor de las 3:20 de la madrugada del 24 de marzo, en el barrio de Avondale, frente al establecimiento Tune Up, según informó WGNTV.

Lo que se sabe del ataque

Según las autoridades, Kazanowski fue encontrado inconsciente en el exterior del local y trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.

Testigos indicaron que el joven había sido visto momentos antes discutiendo con un grupo de personas fuera del bar.

Además, empleados del establecimiento señalaron que horas antes se le había pedido que abandonara el lugar debido a comentarios que habría realizado.

La policía busca a cuatro personas presuntamente involucradas en la golpiza, identificados como tres hombres afroamericanos y una mujer asiática.

Las autoridades difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad, en las que se observa a los sospechosos ingresando al bar y aparentemente riendo.

Hasta el momento, no está claro si esas imágenes fueron tomadas antes o después del ataque.

Recompensa e investigación

La organización Cook County Crime Stoppers ofrece una recompensa de $10,000 dólares por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Su director ejecutivo, Paul Rutherford, calificó el crimen como un “acto de violencia brutal e insensato” e instó a la comunidad a colaborar.

Kazanowski era modelo profesional y también incursionaba en la actuación. Sus familiares lo describieron como un padre dedicado y una persona carismática.

Deja una hija pequeña y un hijo en camino, cuyo nacimiento estaba previsto para pocas semanas después de su muerte.

“Vivió con audacia, ambición e individualidad”, expresaron sus seres queridos, quienes lamentaron la pérdida de un hombre que, aseguran, inspiraba a quienes lo rodeaban.

Las autoridades reiteraron el llamado a cualquier persona con información a comunicarse de forma anónima, mientras continúan las labores para dar con el paradero de los sospechosos.

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