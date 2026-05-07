Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 7 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 7 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.25 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.94 y 16.94 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 17.25 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.57 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy se promedió a 456.63 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 59.28 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.25 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.57 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 456.63 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.28 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.