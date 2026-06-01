Concejal Curren Price Lanza Programa de Subvenciones 

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 7 de junio para organizaciones sin fines de lucro, escuelas, grupos religiosos y organizaciones comunitarias

LOS ÁNGELES — El concejal de Los Ángeles Curren Price anunció el lanzamiento de una segunda ronda del Programa Comunitario de Subvenciones del Distrito 9, una iniciativa que otorgará un total de $3 millones en fondos a organizaciones que brindan servicios a la comunidad del Sur de Los Ángeles.

Las organizaciones ya pueden solicitar subvenciones que van desde $5,000 hasta $100,000 para apoyar programas y servicios que beneficien directamente a los residentes del Distrito 9. Las solicitudes serán aceptadas en línea a través de CD9.LACITY.ORG hasta el 7 de junio.

Entre las entidades elegibles se encuentran organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, escuelas, consejos vecinales y proveedores de servicios de salud y comunitarios que atienden a residentes del Distrito 9. El programa de subvenciones tiene como objetivo ayudar a las organizaciones locales a ampliar y mantener el trabajo comunitario que ya se lleva a cabo en todo el distrito.

“Las organizaciones comunitarias son la columna vertebral de nuestros vecindarios”, expresó el concejal Price. “Con frecuencia son el primer lugar al que recurren las familias en busca de apoyo y oportunidades. Ya sea conectando a los residentes con recursos esenciales, ayudando a los jóvenes a mantenerse en el camino correcto o creando comunidades más seguras y fuertes, estos grupos desempeñan un papel fundamental en la vida diaria del Sur de Los Ángeles. Esta inversión es para apoyar a las personas que ya están realizando ese trabajo.”

Las prioridades de financiamiento incluyen la prevención de la falta de vivienda, la seguridad pública, asistencia migratoria, programas juveniles, salud y bienestar, iniciativas de participación comunitaria, entre otras.

Esta nueva ronda de financiamiento se suma al éxito del Programa Comunitario de Subvenciones del Distrito 9 lanzado en 2022, el cual otorgó más de $4 millones a casi 100 organizaciones locales.

Para obtener información adicional, comuníquese con la Oficina del Concejal Price al (323) 846-2651.