Hallan muerta a una azafata de American Airlines tras ser embestida por una embarcación en Florida

Las autoridades de Florida investigan la muerte de Kellie Melinda Williams, una tripulante de cabina de American Airlines de 31 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en una playa del sur del estado con lesiones compatibles con el impacto de una embarcación.

El cuerpo de Williams fue localizado la noche del miércoles en la orilla de Hollywood Beach por dos pescadores que se encontraban en la zona, informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con CBS Miami.

De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba heridas consistentes con un choque contra una embarcación. Posteriormente, los investigadores determinaron que la causa de muerte fueron traumatismos contundentes.

“Con base en la investigación, parece que la fallecida estaba practicando snorkel o buceo en el área del parque estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson el 3 de junio”, indicaron las autoridades en un comunicado citado por medios locales.

La FWC trabaja conjuntamente con detectives de Hollywood para esclarecer las circunstancias del hecho.

Sin información sobre la embarcación involucrada

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la embarcación presuntamente involucrada en el incidente ni sobre las personas que pudieran encontrarse a bordo.

Tampoco se han presentado cargos relacionados con el caso.

Un testigo relató que observó cómo el cuerpo era sacado del agua antes de que se confirmara la identidad de la víctima.

“Dos pescadores estaban pescando justo frente a la playa. Desde mi ventana los vi tirando de algo y luego arrastrándolo hasta la orilla. Después resultó ser el cuerpo de una mujer”, declaró Emilio Benitez a un medio local.

Conmoción entre familiares y compañeros

Los padres de Williams describieron a su hija como una persona experimentada en actividades acuáticas y la recordaron como una mujer apreciada por quienes la conocían.

La noticia también generó conmoción entre sus compañeros de trabajo.

La Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales de Miami informó sobre su fallecimiento mediante una publicación en redes sociales.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra colega y compañera auxiliar de vuelo de Miami, Kellie Williams. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, amigos y seres queridos durante este difícil momento”, señaló la organización.

Por su parte, American Airlines lamentó la muerte de su empleada.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestra compañera. Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, seres queridos y colegas en este momento”, expresó la aerolínea en una declaración enviada a medios locales.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades intentan determinar cómo ocurrió el impacto fatal y si existe alguna responsabilidad penal relacionada con la muerte de Williams.

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