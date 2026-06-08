Cómo Alliance College-Ready Public Schools convirtió la diversidad en una fortaleza, no en una excepción

Uno de los conceptos más importantes de la biología demuestra que la diversidad es clave para la supervivencia. Y las sociedades humanas no son diferentes. La diversidad es en esencia lo que permite la belleza y el éxito que admiramos constantemente en el mundo, tal y como las constantes victorias del Equipo Olímpico de los Estados Unidos. La diversidad permite que personas de diferentes culturas, idiomas y experiencias construyan escuelas, lugares de trabajo y vecindarios más fuertes.

Sin embargo, a lo largo de la historia, esta misma diversidad que fortalece a las comunidades ha sido vista con frecuencia como una amenaza. Desde la segregación y el racismo hasta las redadas de ICE y la eliminación de expresiones culturales en la actualidad, muchas comunidades han enfrentado presión para ocultar partes de su identidad con tal de ser aceptadas.

En Los Ángeles, una de las regiones con mayor diversidad cultural del país, estos desafíos son especialmente visibles. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, más de la mitad de los residentes del Condado de Los Ángeles hablan un idioma distinto al inglés en sus hogares. Muchos estudiantes crecen equilibrando múltiples culturas y responsabilidades al mismo tiempo. Para las familias inmigrantes y de primera generación, las escuelas deben ofrecer apoyo mucho más allá de lo académico.

En Alliance College-Ready Public Schools, la diversidad nunca es una idea secundaria. Estudiantes de todos los orígenes raciales, grupos lingüísticos, identidades y estilos de aprendizaje construyen comunidades donde el sentido de pertenencia les permite prosperar.

Este compromiso se refleja en celebraciones culturales, comunicación bilingüe, organizaciones estudiantiles y programas de recursos para familias. Investigaciones de los National Institutes of Health confirman que un fuerte sentido de pertenencia escolar contribuye directamente a un mayor rendimiento académico, bienestar emocional y participación a largo plazo en las comunidades de los estudiantes.

Para muchas familias, este ambiente escolar acogedor influye en toda su experiencia educativa.

Ludy Arana, madre de un estudiante de Alliance Susan & Eric Smidt Technology High School, describió el campus como un lugar profundamente solidario. “Lo que hace diferente a Smidt Tech es que la escuela realmente se preocupa”, explicó Arana. “Los maestros hacen que los estudiantes se sientan muy bienvenidos”.

Arana destacó que el apoyo en transporte, incluidos los autobuses escolares, las tarjetas Metro TAP y los viajes a través de HopSkipDrive, permite que los estudiantes que viven lejos del campus permanezcan conectados de manera constante con su educación.

Otras personas describen a la red escolar como especialmente accesible. Sonia Pineda, miembro del personal y madre de larga trayectoria en Smidt Tech, señaló que la comunicación con las familias es una de sus principales fortalezas.

“Cuando usted, como padre o madre, tiene una pregunta, el personal realmente se toma el tiempo para atenderle”, comentó Pineda. “En otros distritos, tiene que esperar días o incluso semanas”.

Pineda también agregó que las escuelas apoyan a las familias durante momentos difíciles mediante la distribución de alimentos y donaciones de ropa: “Si te falta comida, siempre están ahí para apoyarte”.

Según Dea Tramble, directora de Community Schools, las alianzas de Alliance consiguieron más de 2 millones de dólares en recursos donados solamente este año, incluyendo alimentos, productos de higiene, ropa y útiles escolares. “Lo que hace significativas estas alianzas es que apoyan a la persona en su totalidad”, explicó Tramble. “Los estudiantes deben sentirse seguros, saludables, conectados y valorados”.

En los campus de Alliance, el apoyo también se extiende a través de noches familiares y ferias comunitarias. En Alliance Patti and Peter Neuwirth Leadership Academy, un reciente mercado comunitario conectó directamente a las familias con Children’s Hospital Los Angeles, Junipero Serra Library, Community Services Unlimited y otras organizaciones.

Los propios estudiantes participan activamente en la construcción de esta cultura inclusiva. Grupos dirigidos por estudiantes como Black Student Union, Conexión Latina, Gender and Sexuality Alliance, Civic Leaders of America y No Place for Hate animan a los estudiantes a celebrar sus identidades mientras fortalecen la solidaridad entre los campus.

Alliance también crea caminos hacia el éxito a través de su equipo de Career and Internship. Al conectar a los estudiantes con mentoría profesional y desarrollo de liderazgo real mediante internados, programas, becas y experiencias de exploración profesional en toda el área de Los Ángeles, muchos estudiantes de primera generación pueden imaginar futuros que antes parecían inalcanzables.

En Alliance, la diversidad es la base del sentido de pertenencia y de las oportunidades. Cuando los estudiantes se sienten apoyados, sin importar su origen o experiencias, desarrollan la confianza necesaria para tener éxito de manera individual mientras fortalecen las comunidades que los rodean. Surgen así agentes de cambio, preparados para construir un futuro innovador y resiliente para Los Ángeles.

Al valorar la diversidad de sus estudiantes y familias, Alliance demuestra que cuando cada voz es escuchada y apreciada, las comunidades enteras se fortalecen.

Los estudiantes de Alliance que contribuyeron en este artículo incluyen a: Humberto Jesus Carlon, Esmeralda Ajpacaja Juarez, Zoe Fiscal, Rudith Rivas Guerra, Stacy Serrano Lopez, Ashley Munguia, Luna Reyes-Esquivel y Starr Tailor