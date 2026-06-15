Condenan al hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a 4 años de prisión por cargos de violación

Marius Borg Høiby, el hijo de 29 años de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue declarado culpable de dos cargos de violación y condenado a cuatro años de prisión.

La decisión la adoptaron los tres jueces de la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo, los cuales absolvieron al joven de otros dos cargos de violación.

Høiby no estuvo presente en la audiencia en la que se leyó el veredicto por motivos de salud no especificados, pero participó en la sesión por videoconferencia.

La fiscalía había solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven. Por su parte, sus abogados defensores habían solicitado una pena de 18 meses y todavía pueden apelar el veredicto.

Aunque Høiby no es miembro de la familia real, el juicio ha ensombrecido a la corona. Su madre se casó con el príncipe heredero Haakon cuando él tenía cuatro años, y creció en el seno de la realeza.

La condena se produce cuando Mette-Marit, quien padece una forma grave de fibrosis pulmonar, fue recientemente incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

Los abogados de su hijo han solicitado repetidamente su liberación para que pueda pasar tiempo con su madre, cuyo estado de salud se deteriora. Tras el veredicto, el abogado defensor de Høiby, Petar Sekulic, volvió a solicitar su liberación ante el tribunal.

Uno de los tres jueces del juicio, el juez Jon Sverdrup Efjestad, inició la sesión, celebrada este lunes, con un resumen de sus conclusiones, antes de presentar una sentencia de 128 páginas que explicaba el veredicto.

Høiby había negado los cuatro cargos de violación, pero los jueces lo declararon culpable de violar a dos mujeres: una en la finca del príncipe heredero en Skaugum (a unos 21 kilómetros al suroeste de Oslo) en 2018 y otra en la capital en 2024.

También fue declarado culpable de abusar de su exnovia, la influencer noruega Nora Haukland.

Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos de violación, uno contra una mujer a la que conoció en un hotel de Oslo en noviembre de 2024 y otro contra una mujer a la que conoció durante unas vacaciones en las islas Lofoten en 2023.

AFP via Getty Images: El hijo de la princesa no estuvo presente al momento de que los tres jueces de la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo leyeron su condena.

El caso contra Høiby involucró a seis mujeres, pero solo una de ellas estuvo presente en la sala para escuchar el veredicto y se la vio llorando cuando Høiby fue declarado culpable de violación.

La fiscalía afirmó que la mujer se encontraba incapacitada o dormida cuando fue violada tras una fiesta en Oslo en marzo de 2024, después de haber mantenido relaciones sexuales consentidas.

Las pruebas de la violación se basaban en videos que Høiby había grabado en ese momento y, al declarar ante el tribunal en febrero, la mujer afirmó que estaba dormida y que jamás habría permitido que sucediera.

El tribunal coincidió en que la víctima no pudo resistirse a lo ocurrido.

Los cuatro cargos de violación involucraban a mujeres que se encontraban dormidas o incapacitadas en el momento de la violación.

LISE ASERUD/NTB/AFP: Marius Borg Høiby el hijo de la princesa heredera Mette-Marit, pero no es miembro de la familia real.

“Crisis institucional”

Høiby también fue declarado culpable de varios delitos, entre ellos abuso y conducta temeraria hacia una sexta mujer de la exclusiva zona residencial de Frogner en Oslo, en cuyo piso fue arrestado en agosto de 2024.

El tribunal dictaminó que debía pagar un total de 68.300 dólares en concepto de indemnización a cuatro de las mujeres, incluida Nora Haukland, la única mujer cuyo nombre los jueces permitieron mencionar en el caso.

La defensa de Høiby deberá decidir ahora si apelan la condena, la cual es superior a los 18 meses que había sugerido, debido a los cargos menos graves que Høiby admitió, entre ellos posesión de drogas e infracciones de tráfico.

Se desconoce si los príncipes herederos se pronunciarán sobre el veredicto, pero ya han dejado claro que no harán más comentarios sobre el delicado estado de salud de Mette-Marit hasta que se someta a un trasplante de pulmón.

LISE AASERUD/NTB Scanpix/AFP via Getty Images: Aunque no es miembro de la familia real, el caso de Høiby ha terminado dañando seriamente la imagen de la institución.

“No cabe duda de que este caso ha afectado la percepción que la gente tiene de la familia real”, afirma Caroline Vagle, corresponsal de la realeza de la revista Se og Hør.

Esto se vio agravado por las revelaciones, en vísperas del juicio, de que la princesa heredera había mantenido una amistad de tres años con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Pero Vagle cree que el ambiente ahora es completamente diferente: “Su salud es la principal preocupación ahora, y eclipsa todo lo demás”.

Peggy Simcic Brønn, especialista en reputación y relaciones públicas y profesora emérita de la BI Norwegian Business School, cree que la familia real se encuentra en medio de una crisis institucional.

“(El caso Høiby) es una tragedia y una crisis para cualquier familia”, dijo.

“La forma en que lo vienen manejando es dejar que el joven sea condenado, que cumpla su condena, pero intentar reparar como familia el daño causado a su reputación y el impacto en la propia casa real”, afirma.

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