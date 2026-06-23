El Cuerpo de Conservación de California celebra 50 años de apoyar a la juventud y proteger la naturaleza

El Cuerpo de Conservación de California (CCC, por sus siglas en inglés) no es simplemente una agencia estatal: es una institución consagrada a proteger la naturaleza y servir a las comunidades del estado y es también un motor de desarrollo personal, cívico y laboral para quienes son parte de él.

CCC es una agencia estatal de California que, indica su director, JP Patton, “es parte de lo que son llamadas las agencias de recursos naturales… como CAL FIRE y los parques estatales, pero nosotros tenemos la misión especial de transformar las vidas de jóvenes adultos. Lo hacemos mediante trabajo de conservación que protege a las comunidades y sus hogares. Somos realmente únicos”.

Este año, bajo el liderazgo de Patton, el CCC se enorgullece de celebrar su 50 aniversario, medio siglo de ofrecer oportunidades de desarrollo a jóvenes adultos y de proteger la naturaleza californiana. Durante estas cinco décadas, el CCC ha ayudado a sus miembros a adquirir habilidades laborales, educación y capacitación práctica mientras sirven a las comunidades y protegen los recursos naturales de California.

“Somos el cuerpo de conservación más grande y con mayor trayectoria de su tipo en la nación”, dijo Patton sobre el CCC, una organización que ha servido de modelo a seguir tanto a nivel nacional como internacional.

El compromiso que exige es claro y profundo: los jóvenes que deciden inscribirse al CCC dedican un año entero de servicio remunerado al estado, enfocado en mejorar y proteger el entorno natural.

Los requisitos para ser miembro del CCC son pocos, aunque el compromiso a cumplir es intenso. “Cualquier joven californiano de entre 18 y 25 años, o de hasta 29 si es un veterano militar, puede elegir servir a California por un año” en el CCC, indica Patton. “A cambio de ello, recibe oportunidades de lograr credenciales reconocidas por la industria, miles de dólares en becas y una increíble experiencia de trabajo”.

“Actualmente tenemos unas 1,600 personas en el CCC a lo largo de todo el estado… Y en los pasados 50 años al menos 138,000 miembros han contribuido a nuestro programa. Así, nuestro alcance, nuestro ámbito y nuestro impacto son grandes”, explico Patton.

A cambio de su esfuerzo, los miembros del CCC reciben un estipendio de $2,814 cada mes y los participantes pueden también ganar becas, obtener su diploma de high school y tomar cursos de nivel universitario a través de asociaciones con colegios comunitarios. Al final, los beneficios de un año en el CCC construyen confianza, capacidad de liderazgo y habilidades de trabajo en equipo que acompañarán a los jóvenes miembros durante toda su vida.

“Cuando [los miembros] terminan su trabajo aquí en el CCC y vuelven a sus comunidades, ellos obtienen buenos trabajos, continúan su educación. Mi trabajo es proteger eso y ser buenos administradores para que esos jóvenes tengan un efecto multiplicador en su mundo de vuelta a casa”.

El CCC brinda capacitación práctica de primer nivel en la extinción de incendios forestales, silvicultura, construcción y mantenimiento de senderos y más. Crédito: CCC | Cortesía

Un legado histórico en números y acciones

El impacto de estas cinco décadas de trabajo es significativo, con más de 86 millones de horas de servicio en trabajos dedicados a los recursos naturales, además de otras 14 millones de horas en labores de respuesta a emergencias.

En medio siglo de servicio, “ahora es tiempo de considerar nuestro impacto y el hecho de que cuando el CCC nació, en 1976, el mundo era muy diferente. Por supuesto, hay jóvenes que salen al aire libre a realizar más trabajo, pero las demandas de hoy son más agudas. La escala y la complejidad de los problemas climáticos de hoy son urgentes y creo que el CCC encaja en el corazón de ello, somos capaces de evolucionar y responder rápidamente y somos una poderosa solución ante las emergencias climáticas”, expresó Patton.

Al sumarse al CCC, los jóvenes adultos se involucran activamente, trabajan al aire libre y marcan una diferencia en sus comunidades. El CCC les brinda capacitación práctica de primer nivel en la extinción de incendios forestales, silvicultura, construcción y mantenimiento de senderos, artes culinarias, conservación de energía, construcción y restauración de hábitats, entre otros temas.

El éxito del CCC radica en sus efectos en las trayectorias de vida. Por ejemplo, cientos de estos jóvenes han sido contratados directamente por la agencia asociada CAL FIRE.

“Conocí a una joven que vino con nosotros y no sabía qué hacer con su vida… Ella descubrió el servicio de bomberos. Esta joven fue entrenada por CAL FIRE y está aprendiendo a proteger a su comunidad, a su familia, sus amigos, sus hogares, obtuvo su diploma de high school y se está convirtiendo en bombera. El cielo es el límite para ella”, contó Patton.

El CCC ante momentos de emergencia

En momentos de crisis, la presencia del CCC ha sido indispensable. Desde 1976 ha respondido a casi todos los desastres naturales importantes de California.

En el área de Los Ángeles, el CCC brindó apoyo crucial en la respuesta a los incendios de Eaton y Palisades. “Pienso que enero de 2025 realmente cambió todo para nosotros con los incendios de Eaton y Palisades… Nosotros desplegamos a casi todo nuestro departamento allí. Nuestros miembros fueron a ayudar, combatieron los incendios ellos mismos o apoyaron a los bomberos que hacían ese trabajo. Y tuvimos miembros protegiendo nuestras cuencas para asegurar que las toxinas creadas después de los incendios no entraran en nuestros sistemas de agua sensibles”, explicó Patton.

En el Área de la Bahía, el trabajo del CCC fue vital tras el incendio de Oakland Hills en 1991, donde apuntalaron laderas para evitar que las lluvias causaran más daños. Y durante el terremoto de Loma Prieta en 1989, miembros del CCC asistieron en los esfuerzos de recuperación desde San Francisco hasta Santa Cruz, ayudando a entregar materiales a quienes más lo necesitaban.

Los miembros del CCC reciben un estipendio de $2,814 cada mes y los participantes también pueden obtener becas. Crédito: CCC | Cortesía

Medio siglo de servicio y más

Para conmemorar su 50.º aniversario y mirar hacia el futuro, el CCC está llevando a cabo una serie de eventos. Uno de los más destacados es la gira “Golden State Bus Tour”, que se realiza este verano con visitas a San Diego, Los Ángeles, Fresno, Monterey, el East Bay de San Francisco y Chico.

“Todo culminará el 7 de julio en Sacramento en la expo del CCC en el edificio de la Agencia de Recursos Naturales de California. Allí recibiremos a nuestras agencias hermanas, al público, a nuestros socios para mostrar todos los programas que hacen increíble al CCC”, apuntó Patton.

El CCC funciona como un gran trampolín para que los jóvenes encuentren su pasión y forjen carreras significativas mientras protegen el entorno natural y a sus comunidades.

Incluso para aquellos que superan la edad límite para inscribirse como miembros hay oportunidades laborales en el CCC en posiciones de recursos humanos, tecnología de la información, dirección de equipos de campo y más, en la que profesionales pueden ayudar a forjar a los futuros líderes de la conservación.

Durante 50 años, el Cuerpo de Conservación de California ha demostrado que es posible transformar vidas al tiempo que se protege el medio ambiente. Aquellos interesados en unirse, apoyar o conocer más sobre el CCC pueden visitar su portal oficial en ccc.ca.gov.

Cerca del área de La Bahía, el CCC tiene centros en Sacramento, Stockton, Fairfield, Watsonville y Salinas.

“Las personas que se unen al CCC siempre me han impresionado. Son personas que buscan oportunidades, estructura, y un propósito en su vida. Y como hay muchos jóvenes estamos tratando de satisfacer la demanda que eso conlleva de cara al futuro. Tengo muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro, creo que estamos bien posicionados y el CCC seguirá existiendo durante al menos otros 50 años más”, concluyó Patton.