Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 25 de junio en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 25 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.49 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.16 y 17.16 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un precio de 17.49 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.69 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su cotización está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios valor en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa al alza, hoy su valor es de 451.66 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 58.76 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.49 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.69 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 451.66 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.76 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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