Vuelo de JetBlue reportó posible impacto con dron durante aproximación al aeropuerto JFK

Un vuelo de JetBlue Airways reportó un posible impacto con un dron mientras realizaba maniobras de aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, informaron autoridades federales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el incidente ocurrió la mañana del lunes cuando el avión llegaba procedente de Las Vegas.

La aeronave aterrizó de manera segura.

Inspección posterior no encontró daños en el avión

Según la FAA y la aerolínea, después del aterrizaje se realizó una revisión de la aeronave y no se encontraron daños ni evidencia que confirmara una colisión.

JetBlue señaló que colaborará con cualquier investigación relacionada con el incidente.

De acuerdo con registros de audio de control aéreo citados en el reporte, el piloto informó que el objeto habría impactado la parte superior del avión, cerca de la cabina.

Pese al reporte, la tripulación indicó que no necesitaba asistencia adicional y continuó con el aterrizaje.

La FAA confirmó que abrió una investigación.

Horas después se reportó otro incidente cerca de JFK

Más tarde ese mismo día, un piloto de helicóptero reportó un encuentro cercano con una aeronave de control remoto cerca del aeropuerto.

Según comunicaciones de control aéreo difundidas en medios estadounidenses, el piloto describió el objeto como un avión de radiocontrol de gran tamaño que volaba aproximadamente a 500 pies de altura.

Controladores emitieron posteriormente una advertencia sobre la presencia de una aeronave no autorizada operando dentro de espacio aéreo protegido.

El objeto fue descrito como una aeronave roja y blanca observada cerca de un punto de navegación utilizado por vuelos que aterrizan en JFK.

Autoridades recuerdan restricciones sobre drones cerca de aeropuertos

La FAA señaló que recibe más de cien reportes mensuales relacionados con avistamientos de drones cerca de aeropuertos.

La agencia recordó que operar drones o aeronaves de control remoto sin autorización en zonas aeroportuarias está prohibido y puede derivar en multas, cargos penales y otras sanciones.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si ambos incidentes ocurridos cerca de JFK están relacionados.

La investigación continúa abierta.

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