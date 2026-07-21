China prepara un disparo espacial a Mach 26 contra un asteroide y esto podría salvarnos algún día

China está a punto de poner en marcha una de las pruebas más ambiciosas de defensa planetaria que se hayan planteado hasta ahora. El plan consiste enlanzar un proyectil a una velocidad de unas 20,000 millas por hora , equivalente a Mach 26, para impactar contra el asteroide 2015 XF261, una roca de apenas 30 metros que pasará cerca de la Tierra entre 2029 y 2030.

Así es el plan chino para golpear un asteroide

La misión, desarrollada por la Administración Nacional del Espacio de China junto a la Academia China de Ciencias, va mucho más allá de una simple prueba de impacto. El objetivo es enviar dos naves al mismo tiempo, una funcionará como proyectil directo y se lanzará en línea recta hacia el asteroide, mientras la otra usará una asistencia gravitatoria de Venus para colocarse en la posición perfecta y grabar todo el proceso.

Cuando el impactador choque contra 2015 XF261, lo hará a más de 9 kilómetros por segundo, una cifra que suena abstracta hasta que la comparas con algo cotidiano. Los científicos chinos han fijado cuatro metas muy claras para saber si la misión fue un éxito, golpear el objetivo con precisión, lograr que cambie de órbita, medir con exactitud los efectos de ese choque y confirmar que la nueva trayectoria del asteroide no representa ningún riesgo para nuestro planeta.

Lo interesante es que esta prueba no busca simplemente empujar la roca, algunos investigadores incluso plantean que el golpe podría llegar a fragmentar por completo el asteroide, algo que la misión DART de la NASA nunca se planteó con tanta ambición. El equipo liderado por Li Mingtao, científico jefe de defensa planetaria en la CNSA, quiere demostrar que su tecnología puede ser incluso más agresiva que la estadounidense.

Qué tan rápido es Mach 26 en la vida real

Aquí es donde la cosa se pone realmente loca. Viajar a 9 kilómetros por segundo significa que en apenas ocho minutos podrías cruzar Estados Unidos entero, de costa a costa, desde Nueva York hasta Los Ángeles, un viaje que en avión te toma casi seis horas.

Y si eso te pareció rápido, esto te va a volar la cabeza. A esa velocidad, llegar a la Luna tomaría menos de 12 horas, cuando las misiones tripuladas del programa Apolo necesitaban entre tres y cuatro días para completar ese mismo trayecto. Estamos hablando de una velocidad que multiplica por casi diez la rapidez con la que normalmente viajamos por el espacio, y que convierte cualquier distancia terrestre en algo casi instantáneo.

Esta comparación ayuda a entender por qué el impacto cinético funciona como método de defensa, no se trata de destruir el asteroide con explosivos como en las películas, sino de aprovechar toda esa energía cinética para empujarlo lo suficiente y desviar su curso sin necesidad de tocarlo con nada más que velocidad pura.

Por qué esta tecnología podría ser clave para el futuro de la Tierra

La verdadera importancia de esta misión no está en 2015 XF261, que ya sabemos no representa ningún peligro real para nosotros. Lo que China busca es validar una tecnología que algún día podría usarse contra un asteroide de verdad peligroso, uno que sí venga con rumbo directo hacia nuestro planeta.

Por eso, en paralelo a esta misión de impacto, China también está construyendo una red de alerta temprana con telescopios terrestres y una constelación de satélites diseñada para detectar rocas espaciales incluso cuando vienen ocultas por la dirección del Sol, un punto ciego que hasta ahora ha sido complicado de vigilar. Esta red trabajará calculando automáticamente la probabilidad de impacto de cada objeto detectado, lo que le daría a la humanidad más tiempo de reacción frente a cualquier amenaza real.

La lógica es bastante simple de entender, si algún día se detecta un asteroide con trayectoria hacia la Tierra, ya no tendríamos que empezar a diseñar una solución desde cero. Tendríamos un método probado, con datos reales de qué tanto se puede desviar una roca espacial y qué velocidad de impacto se necesita para lograrlo con seguridad. Es la misma filosofía detrás de la misión DART de la NASA, pero China quiere llevarla un paso más allá probando velocidades e impactos todavía más agresivos.

Con este tipo de pruebas, cada vez queda más claro que la defensa planetaria dejó de ser ciencia ficción y se convirtió en un campo de investigación activo, donde varias potencias espaciales trabajan para tener listas herramientas reales el día que realmente las necesitemos.

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