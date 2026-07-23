Los hutíes de Yemen afirman haber atacado petroleros en el mar Rojo luego de anunciar un “embargo marítimo”

Los hutíes de Yemen afirman haber atacado dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo, mientras Estados Unidos lanzaba su duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán.

Los medios estatales iraníes informaron que dos personas murieron en los ataques estadounidenses del miércoles y que un petrolero se incendió tras una explosión en una ruta minada del estrecho de Ormuz.

Antes de esta última oleada de ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con destruir un puente o una central eléctrica de Irán si este atacaba algún barco en el estrecho. También amenazó con “ocuparse” de los hutíes si bloqueaban el mar Rojo.

De confirmarse, el ataque de los hutíes sería el primero desde que el grupo respaldado por Irán anunció un “embargo marítimo” contra Arabia Saudita.

Los hutíes identificaron a los petroleros como el Encelia y el Layla, aunque no se ha confirmado su responsabilidad en los hechos.

El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, declaró que habían atacado los buques con drones y misiles por haber presuntamente violado su bloqueo naval.

Saree añadió que los hutíes se comprometían a proseguir sus operaciones navales y a seguir aplicando la ecuación de “asedio por asedio”.

Reuters: Costa del estrecho de Bab el-Mandeb.

La agencia estatal de noticias saudita (SPA) confirmó a primera hora del jueves que el Encelia fue alcanzado “mientras navegaba por el mar Rojo”, lo que provocó un incendio en su proa.

Citando a una fuente oficial anónima de la Autoridad General de Transporte, describió el ataque como una violación del derecho internacional. Asimismo, informó que toda la tripulación se encontraba a salvo.

La organización de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) comunicó que un “proyectil desconocido” impactó contra un petrolero saudita a unos 130 km de Al Shuqaiq en Arabia Saudita a las 20:00 GMT. El ataque causó un incendio, pero no hubo víctimas, según indicó el organismo.

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard también informó que el petrolero Encelia había sido alcanzado.

El ataque contra el Layla no ha sido confirmado.

Getty Images. Un edificio destruido en Teherán por un ataque estadounidense el 21 de julio.

En Irán

De otra parte, el Comando Central de EE. UU. (Centcom) comunicó a las 21:30 GMT que había lanzado ataques, bajo las órdenes de Trump, “para mermar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marinos civiles y buques comerciales que transitan por aguas de la región”.

Los ataques tuvieron como objetivo “instalaciones militares iraníes, incluyendo infraestructura marítima, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea”, señaló el organismo.

Kuwait, Jordania y Bahréin informaron poco después que respondieron a amenazas aéreas. El ejército iraní declaró haber atacado objetivos estadounidenses en los tres países, según la agencia AFP.

Los medios estatales iraníes informaron de la muerte de dos personas en ataques estadounidenses en el sur del país, cerca de la frontera con Irak.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) afirmó que el estrecho de Ormuz estaba “completamente cerrado” tras una explosión en el canal, según informaron medios estatales iraníes.

El IRGC afirmó haber impedido el paso de tres petroleros por el estrecho.

Un petrolero se incendió y otros dos dieron vuelta tras intentar atravesar una ruta minada al sur del estrecho, según medios estatales iraníes.

Esto luego de que Trump prometiera ese mismo miércoles atacar un puente o una central eléctrica de Irán si sus fuerzas atacaban barcos en el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que responderían “ojo por ojo” ante cualquier ataque contra el país.

El martes, Trump declaró a la prensa que “se ocuparía de los hutíes” si estos obstruían el mar Rojo, tal como habían amenazado con hacer.

Los hutíes ofrecieron pocos detalles sobre el “embargo marítimo” cuando lo anunciaron el lunes, pero un portavoz de prensa indicó que estaban cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb -la puerta de entrada sur al mar Rojo- a los buques sauditas.

El mar Rojo ha cobrado una importancia crucial para los envíos de petróleo desde Arabia Saudita durante el conflicto entre Estados Unidos-Israel e Irán, que ha provocado el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

Ahora, la amenaza de los hutíes plantea el riesgo de nuevas perturbaciones en el transporte marítimo internacional. Las hostilidades en la región ya han causado fluctuaciones significativas en los precios mundiales del combustible.

Hasta la fecha, al menos siete petroleros se dieron la vuelta cerca de Yemen desde que se impuso el bloqueo. Saree afirmó que los hutíes habían “obligado a aproximadamente diez barcos a retirarse y regresar”.

Estas perturbaciones en el mar Rojo se producen en un momento en que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se encuentran prácticamente estancadas.

Ambos países firmaron un “memorando de entendimiento” en junio para detener las operaciones militares y reabrir el estrecho de Ormuz, así como para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra en un plazo de 60 días.

Sin embargo, tres semanas después de la firma, Trump declaró terminado el alto el fuego tras los ataques iraníes contra buques en Ormuz y las consiguientes represalias estadounidenses.

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