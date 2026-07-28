EE.UU. intercepta misiles lanzados desde Irán y mantiene bloqueo naval con más de 20 buques

Estados Unidos aseguró este martes que logró interceptar un ataque sorpresa con misiles balísticos presuntamente lanzado por Irán contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, un nuevo episodio que refleja el aumento de la tensión militar entre ambos países pese a los recientes anuncios sobre una posible negociación diplomática.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el lanzamiento ocurrió a las 5:45 p.m. (hora del Este) y fue ejecutado por la Guardia Revolucionaria Islámica. “Hoy a las 17:45 (hora del este), fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio”, informó el mando militar en una publicación en la red social X.

La institución añadió que “todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito” y aseguró que las tropas estadounidenses permanecen “en estado de alerta y en alto nivel de preparación”.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high? — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Irán reivindica el lanzamiento de misiles

Horas después, la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó la ofensiva y sostuvo que los proyectiles estuvieron dirigidos contra una base aérea estadounidense ubicada en Jordania. En un comunicado difundido por medios oficiales iraníes, el cuerpo militar afirmó que “los valientes guerreros de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea y el Centro de Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos”.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. La semana pasada Estados Unidos ejecutó una nueva ronda de bombardeos sobre territorio iraní, en lo que representó la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde la ruptura del alto el fuego acordado en junio.

El enfrentamiento también ocurre después de que el presidente Donald Trump señalara que había ordenado detener temporalmente los bombardeos para abrir la puerta a negociaciones con Irán, aunque advirtió que los ataques podrían reanudarse si las conversaciones no prosperan.

There are more than 20 U.S. Navy warships operating across the Middle East supporting military missions, including strict enforcement of America's ?? steel wall blockade against Iran. As of July 28 CENTCOM has redirected 18 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to ensure? pic.twitter.com/oPVcdQ1Rmw — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Continúa el bloqueo naval contra Irán

Paralelamente al intercambio de ataques, el Ejército estadounidense informó que mantiene más de 20 buques de guerra desplegados en Oriente Medio como parte de las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo marítimo contra Irán.

Según CENTCOM, hasta el 28 de julio las fuerzas navales habían impedido que 22 embarcaciones comerciales llegaran al país persa. El balance incluye 18 barcos redirigidos, dos embarcaciones abordadas y otras dos desactivadas por incumplir las órdenes emitidas por las autoridades estadounidenses.

El mando militar indicó que estas acciones forman parte del operativo conocido como “muro de acero”, restablecido este mes tras el colapso del acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán.

Desde que comenzó el bloqueo marítimo, las fuerzas estadounidenses aseguran haber desviado más de 140 embarcaciones, inmovilizado nueve barcos que desacataron las instrucciones navales y permitido el tránsito de más de 50 naves con ayuda humanitaria.

La creciente tensión regional coincide con la reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un encuentro centrado en la evolución del conflicto y en la coordinación de la estrategia de seguridad en Oriente Medio, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el riesgo de una mayor escalada militar.

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