Reembolsos y programas para ahorrar agua y dinero en el Valle de San Gabriel

A lo largo de las últimas décadas, los residentes del condado de Los Ángeles han logrado grandes avances en el ahorro de agua a pesar de que la población de la ciudad ha crecido en más de un millón de habitantes desde la década de 1970, de acuerdo con el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglás en inglés) los residentes siguen consumiendo aproximadamente la misma cantidad de agua.

Sin embargo, ante las condiciones de sequía que afectan a más del 80 % del estado, se hace hincapié en la importancia de seguir buscando formas de ahorrar agua siempre que sea posible.

Ahorrar agua no solo depende de las medidas que los consumidores adoptan, sino también de los electrodomésticos que utilizan, hemos recopilado algunos programas que ofrecen en el Valle de San Gabriel y otras ciudades para ayudarle en su camino hacia una mayor sustentabilidad.

Upper Water ha renovado su programa “Water Smart Home” para convertirlo en el “Kit Water Smart Home”. Este programa se ha desarrollado para ayudar a los residentes a ahorrar un 20 % en su consumo doméstico de agua y a alcanzar el objetivo colectivo de su región de preservar sus recursos hídricos limitados.

El kit gratuito incluye una variedad de dispositivos para un uso eficiente del agua, tanto en interiores como en exteriores, que pueden instalarse fácilmente en casa sin necesidad de contratar a un contratista. Algunos de los artículos incluyen: aireadores para grifos, regaderas de baño y boquillas para sistemas de riego.

Los esfuerzos de San Gabriel Valley para educar a su comunidad sobre la conservación del agua también incluyen talleres en los que se enseñan diferentes técnicas de jardinería para ahorrar agua, conocidos como “Talleres Water Smart”.

Upper Water se asocia con UC Master Gardeners y Green Media Creations para ofrecer talleres públicos gratuitos sobre la conservación del agua.

Las clases abarcan una variedad de temas prácticos que incluyen, entre otros, capacitación para residentes en jardinería adaptada a California, eliminación del césped, captación de agua de lluvia, conceptos básicos de riego y de controladores, detección de fugas y diseño de jardines sostenibles. Algunas clases están disponibles en mandarín o en español.

Otros talleres incluyen “Jardinería resistente al fuego”, en el que los residentes reciben orientación práctica sobre jardinería resistente al fuego, que abarca la selección de plantas, prácticas de mantenimiento y principios de diseño para reducir el riesgo de incendio. Este taller es ideal para propietarios de viviendas, jardineros y miembros de la comunidad interesados en crear espacios verdes más seguros y resistentes.

En septiembre también se llevará a cabo un taller sobre cómo crear un jardín hermoso que ahorre agua y sea respetuoso con la vida silvestre utilizando plantas nativas de California. Este taller explora los beneficios de las plantas nativas, cómo elegir especies adecuadas para tu región y dónde encontrar recursos y viveros de plantas nativas de confianza.

Y cuando casi el 15 % del agua que se consume en tu hogar se destina a lavar la ropa, cambiar a una lavadora de alta eficiencia te permite ahorrar agua y energía y, gracias a los programas de reembolso, no tiene por qué ser costoso. Los reembolsos empiezan en $85, según el tipo de equipo que utilicen los residentes.

Para más información, visite upperwater.org

Talleres de paisajismo de 2026

Detalles del taller: Aprenda a crear un jardín hermoso, que ahorre agua y sea acogedor para la fauna silvestre utilizando plantas nativas de California

Jueves, 17 de septiembre de 2026 | 6:00 pm

Para más información, visite upperwater.org