Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: así confirmaron su boda tras una década juntos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están casados. La pareja confirmó este martes su boda a través de una publicación en Instagram, donde mostraron sus manos con los anillos de boda y el mensaje: “C <3 G”.

La noticia pone fin a meses de especulaciones sobre el enlace de una de las parejas más conocidas del mundo del deporte y el entretenimiento. De acuerdo con reportes de medios portugueses e internacionales, como RTP, People y El País, la ceremonia se habría celebrado en Cascais, Portugal, aunque ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han detallado públicamente el lugar en su publicación.

La boda llega casi una década después del inicio de su relación y un año después de que ambos anunciaran su compromiso.

La imagen que confirma el enlace

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron en sus redes sociales una fotografía en la que aparecen sus manos con las alianzas de matrimonio y ella vestida de blanco.

Hasta el momento la pareja no ha ofrecido más detalles del enlace, aunque durante los últimos días surgieron rumores que sabían que la que la boda se celebraría, aunque no tenían el dato del lugar correcto, y se dirigieron a diferentes escenarios.

De hecho, días antes, cientos de seguidores llegaron a concentrarse en los alrededores de la catedral de Funchal después de que circularan versiones que apuntaban a que allí podía celebrarse el enlace.

También se había especulado con que la ceremonia tendría lugar en el área metropolitana de Lisboa.

Una década de relación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016 y desde entonces han construido una familia.

Después de nueve años juntos, ambos anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Georgina compartió entonces una fotografía en la que mostró el anillo que recibió del futbolista portugués.

Un año después, la pareja confirmó que dio el siguiente paso en su relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen varios hijos en común y han compartido distintos momentos de su vida familiar a través de las redes sociales y de la serie documental “Soy Georgina”.

La fortuna de Cristiano Ronaldo

La boda también vuelve a poner bajo los reflectores el patrimonio de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los deportistas con mayores ingresos del mundo.

Distintas estimaciones sitúan su fortuna entre $1,200 y $1,400 millones de dólares, aunque las cifras pueden variar dependiendo de la fuente y de la valoración de sus negocios y activos.

Una parte importante de sus ingresos procede de su carrera como futbolista, actualmente vinculada con Al-Nassr, además de sus contratos comerciales y diferentes negocios.

El portugués también mantiene un acuerdo de larga duración con Nike, una de las principales marcas que forman parte de su enorme cartera comercial.

Georgina Rodríguez también construyó su propio patrimonio

Por su parte, Georgina Rodríguez ha desarrollado una carrera propia como modelo, empresaria e influencer.

Aunque no ha hecho pública una cifra oficial sobre su patrimonio, algunas estimaciones de medios especializados lo sitúan en varios millones de dólares.

La española ha participado en diferentes proyectos empresariales relacionados con la moda, la belleza y el sector inmobiliario. También ha desarrollado su propia presencia comercial gracias a sus millones de seguidores en redes sociales.

Su popularidad creció todavía más con “Soy Georgina”, la serie documental que muestra distintos aspectos de su vida personal, familiar y profesional.

Más allá de su relación con Cristiano Ronaldo, Rodríguez se ha consolidado como una figura con influencia propia en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

Sigue leyendo:

– ¡Ya hay anillo! Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez

– “Es el amor de mi vida”: Cristiano Ronaldo habló sobre su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

– Las finanzas de Cristiano Ronaldo están por los cielos y ya es billonario