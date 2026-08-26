Benjamín Netanyahu descarta alcanzar un acuerdo con líderes de Irán y los llama “salvajes”

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los líderes iraníes, a los que calificó de “salvajes”, y reiteró que si el régimen islámico de Irán ataca Israel, responderá con más contundencia que nunca.

“No permitiremos que Irán nos ataque, y si, Dios no quiera, nos atacan, recibirán un golpe con el que ni siquiera han soñado, mucho más fuerte del que han recibido hasta ahora“, dijo en un acto celebrado en un asentamiento israelí en Cisjordania, cuyo discurso distribuyó su oficina este miércoles.

Netanyahu habló de su última reunión en Washington hace casi un mes con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que le comunicó que, si bien no tenía “ninguna objeción” a llegar a un acuerdo con Irán, dudaba de que se pudiera “con esos salvajes”.

“Es imposible llegar a un acuerdo”, expresó el líder israelí, que agregó que otra de las opciones que discutió con Trump fue la de una acción militar. “Le dije: ‘Estamos ahí, nos defenderemos, no permitiremos que Irán nos ataque'”, afirmó.

Netanyahu también planteó al presidente estadounidense una tercera opción, la de reforzar el bloqueo contra Irán. “Ayer (Trump) confirmó esta decisión de una manera muy muy muy contundente”, apuntó.