Los Ángeles y México brillan en la mirada de grandes fotógrafos mexicanos y chicanos

La profunda relación visual, cultural y artística entre Los Ángeles y México se muestra con intensidad en dos exposiciones de fotografía que el Museo J. Paul Getty tendrá abiertas al público del 1 de septiembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

A través de las exposiciones paralelas Every Minute Is History: Five Views of Los Angeles e Instante/revelación: Moments in Mexican Photography, el Museo Getty propone un diálogo que explora cómo la lente del artista fotográfico captura la intimidad y la memoria de dos regiones unidas por un contexto cultural compartido entre comunidades mexicoamericanas del Sur de California y las comunidades de México.

Con estas exposiciones, el Museo Getty destaca el papel de la fotografía en la visibilidad social. Timothy Potts, director del museo J. Paul Getty, afirma sobre la muestra dedicada a las miradas de Los Ángeles que los fotógrafos participantes “han desafiado las narrativas convencionales y ampliado las formas de representación de las vidas de las comunidades latinas… su trabajo documenta historias que a menudo se han pasado por alto mientras también exploran temas profundamente personales de la identidad, la pertenencia y la expresión creativa”.

Cinco miradas históricas de Los Ángeles

La exposición Every Minute Is History: Five Views of Los Angeles, curada por Arpad Kovacs, aborda la vida cotidiana de Los Ángeles y sus comunidades latinas durante la segunda mitad del siglo XX desde la mirada de cinco fotógrafos:

George Rodríguez (n. 1937). Rodríguez documentó tanto la cultura de celebridades de Hollywood como las luchas del Movimiento Chicano, entre ellas los disturbios de Sunset Strip y las marchas del sindicato United Farm Workers.

(n. 1937). Rodríguez documentó tanto la cultura de celebridades de Hollywood como las luchas del Movimiento Chicano, entre ellas los disturbios de Sunset Strip y las marchas del sindicato United Farm Workers. Ricardo Valverde (1946–1998). Valverde retrató la cotidianidad de su familia y de la comunidad en el este de Los Ángeles. En su etapa final, experimentó con materiales fotográficos y pigmentos para crear texturas e imágenes abstractas.

(1946–1998). Valverde retrató la cotidianidad de su familia y de la comunidad en el este de Los Ángeles. En su etapa final, experimentó con materiales fotográficos y pigmentos para crear texturas e imágenes abstractas. Laura Aguilar (1959–2018). Aguilar es célebre por sus emotivos retratos de comunidades queer y sus autorretratos en los que mostraba su vulnerabilidad, en ocasiones combinando su cuerpo con paisajes del suroeste estadounidense.

(1959–2018). Aguilar es célebre por sus emotivos retratos de comunidades queer y sus autorretratos en los que mostraba su vulnerabilidad, en ocasiones combinando su cuerpo con paisajes del suroeste estadounidense. Reynaldo Rivera (n. 1964). Rivera, nacido en México, registró la vibrante escena nocturna, musical y drag de Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990, preservando la memoria de comunidades que quedan fuera de la visibilidad mayoritaria.

(n. 1964). Rivera, nacido en México, registró la vibrante escena nocturna, musical y drag de Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990, preservando la memoria de comunidades que quedan fuera de la visibilidad mayoritaria. Patssi Valdez (n. 1951). Valdez, una de las fundadoras del colectivo artístico ASCO, se enfocó con intensidad en fotografía de estudio y documentación de performances. Con el centro comunitario Self Help Graphics & Art, fue parte de las celebraciones del Día de los Muertos iniciadas en 1982.

El curador Kovacs comenta que esta exposición “reúne a importantes artistas que trabajaron en Los Ángeles en la segunda mitad del siglo XX cuyas obras ayudaron a definir y expandir nuestro entendimiento de esta ciudad y cuyos temas también se refirieron a la cultura latina y chicana…”.

Con esta muestra, el Museo Getty “reitera su compromiso de entender y representar mejor a nuestras comunidades locales a través de nuestra colección”, añadió Kovacs.

México, instante y revelación

En paralelo, el Museo Getty ofrece la muestra Instante/revelación: Moments in Mexican Photography, que reúne obras de 13 fotógrafos mexicanos activos desde finales de la década de 1920 hasta mediados de la década de 2010, procedentes de las donaciones hechas al Getty por Daniel Greenberg y Susan Steinhauser.

Los 13 fotógrafos son Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Manuel Carrillo, Antonio Reynoso, Héctor García, Mariana Yampolsky, Rodrigo Moya, Pedro Meyer, Graciela Iturbide, Yolanda Andrade, Pablo Ortiz Monasterio, Cecilia Salcedo Méndez y Flor Garduño.

Respecto a la muestra de fotografía mexicana, el director Potts añade que esta “recorre las conexiones creativas entre generaciones de fotógrafos cuyas imágenes ofrecen perspectivas profundas sobre la vida cultural de México, demostrando el poder del intercambio artístico para moldear cómo vemos el mundo”.

La muestra toma su título del libro de 1982 compuesto por poemas de Octavio Paz e imágenes de Manuel Álvarez Bravo. Curada por Julieta Pestarino, la muestra se divide en cinco secciones:

Lo idéntico y lo diferente . Explora la amistad, la colaboración y los lazos creativos entre fotógrafos con distintos estilos pero con temas comunes.

. Explora la amistad, la colaboración y los lazos creativos entre fotógrafos con distintos estilos pero con temas comunes. La sensación y la percepción . A partir de fotografías de Manuel Álvarez Bravo de la década de 1920, la muestra aborda cómo Graciela Iturbide, Pedro Meyer, Cecilia Salcedo Méndez y Lola Álvarez Bravo utilizan luz, textura y forma.

. A partir de fotografías de Manuel Álvarez Bravo de la década de 1920, la muestra aborda cómo Graciela Iturbide, Pedro Meyer, Cecilia Salcedo Méndez y Lola Álvarez Bravo utilizan luz, textura y forma. Lente de revelaciones . Obras que convierten momentos cotidianos en escenas misteriosas y poéticas abiertas a múltiples interpretaciones. Incluye materiales de Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Flor Garduño y Yolanda Andrade publicados originalmente en revistas como Imagen o El Maestro Rural.

. Obras que convierten momentos cotidianos en escenas misteriosas y poéticas abiertas a múltiples interpretaciones. Incluye materiales de Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Flor Garduño y Yolanda Andrade publicados originalmente en revistas como Imagen o El Maestro Rural. El ojo piensa, el pensamiento ve . Explora las relaciones y redes creativas de fotógrafos con artistas como Diego Rivera, José Alfaro Siqueiros, Tamayo, Octavio Paz o Juan Rulfo, e incluye la serie de Graciela Iturbide en el baño de Frida Kahlo.

. Explora las relaciones y redes creativas de fotógrafos con artistas como Diego Rivera, José Alfaro Siqueiros, Tamayo, Octavio Paz o Juan Rulfo, e incluye la serie de Graciela Iturbide en el baño de Frida Kahlo. El tiempo no cesa de fluir. Imágenes que evocan momentos y cambios históricos que van del “Milagro Mexicano” de mitad del siglo XX a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, creadas por Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, Héctor García, Rodrigo Moya, Graciela Iturbide y Pablo Ortiz Monasterio.

Sobre esta exposición, la curadora Pestarino puntualiza que “cuando estas fotografías son vistas colectivamente, emergen motivos recurrentes y formas de mirar, revelando un complejo tapiz de diálogo cultural y artístico. Instante/revelación presenta al público instantes que revelan las muchas maneras en que se puede mirar a México”.

Fotografía mexicana y chicana en el Museo Getty

Fechas: Del 1 de septiembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Lugar: Museo J. Paul Getty, Getty Center, 1200 Getty Center Drive, Los Ángeles.

Horarios: Martes a viernes, y domingos: 10 a. m. a 6:30 p. m. Sábados: 10 a. m. a 9 p. m. Lunes: Cerrado.