El espíritu del “aguante”: Anthony Ramos y Toyota festejan la pasión inquebrantable de la comunidad latina

En el fútbol, como en la vida, la lealtad no se mide únicamente en las victorias, sino en la capacidad de mantenerse de pie ante la adversidad. Bajo el concepto cultural del “aguante” -el esfuerzo que mezcla fe, determinación y resistencia para superar obstáculos y lograr una meta-, Toyota lanzó recientemente una campaña que rinde homenaje a los fanáticos latinos del fútbol y destaca la fortaleza de su línea de vehículos.

Para dar vida a esta campaña, Toyota eligió a un embajador singular: el actor y cantante de origen puertorriqueño Anthony Ramos, cuya historia personal y carrera profesional son un claro ejemplo de la perseverancia hispana.

Resiliencia desde las raíces: De Brooklyn a Puerto Rico

Para entender por qué Anthony Ramos encaja de manera natural en el mensaje de “aguante” de Toyota, basta con repasar su trayectoria. Criado en Brooklyn, Ramos aprendió desde joven que la necesidad agudiza la creatividad y fortalece el carácter. “Cuando creces así y estás sobreviviendo, te vuelves creativo para hacer que las cosas sucedan para ti”, dijo, el artista al recordar sus orígenes, en entrevista con el periodista Ricardo López.

Para Ramos, esa tenacidad es una seña de identidad de los latinos: “Somos conocidos por trabajar duro… simplemente lo hacemos, no nos quejamos”.

Esa lección de vida se consolidó tras el paso del huracán María por Puerto Rico. Ramos contó que mientras colaboraba en la limpieza de los escombros de una vivienda destruida en la cima de una montaña en la localidad de Comerío, antes de que llegaran las ayudas oficiales, una mujer de la comunidad pronunció una frase que lo marcó para siempre: “¿Quién dijo que no podemos hacerlo?… No vamos a esperar por nadie. Lo vamos a hacer nosotros”.

Aquel momento de determinación pura, dijo Ramos, le pareció muy poderoso y pensó “ese es el espíritu de los latinos”.

Y ese momento de “quién dice que no se puede”, contó, fue la chispa que lo impulso en la creación de una nueva película del personaje Bob the Builder y reafirmó su convicción sobre la fortaleza latina.

Ese mismo impulso innovador lo llevó a colaborar con el legendario productor Sergio George para grabar una canción, originalmente pop, arreglada como salsa e interpretada en inglés, desafiando los moldes tradicionales del género. Eso se ha convertido en todo un álbum de salsa y su primer sencillo “New York City” coincidió con la fiesta de la victoria de los New York Knicks en las finales de la NBA, que Ramos vivió intensamente vistiendo la chaqueta de su equipo.

Una campaña impulsada por la determinación y la tradición familiar

Es precisamente esa autenticidad lo que convirtió a Ramos en el rostro ideal para una nueva iniciativa de Toyota, lanzada en el contexto del pasado Mundial de Fútbol de la FIFA jugado en Estados Unidos, México y Canadá.

La campaña tiene como pieza central el anuncio “Tormenta de Lágrimas”, donde un grupo de amigos se resguarda dentro de una camioneta Toyota bajo un aguacero mientras cantan una versión adaptada de la clásica canción ranchera “Cielito Lindo”. La tormenta funciona como una divertida metáfora de las emociones cotidianas, las excusas y las frustraciones de “los llorones” que afloran durante la temporada futbolística.

A través de anuncios como “Tormenta de Lágrimas” y “No Culpes”, Toyota transmite que, aunque el llanto sea inevitable tras una derrota, lo que define a la comunidad es la determinación de levantarse y seguir adelante. “Para los fans latinos del fútbol, el aguante se mide no solo por la fuerza, sino también por la fe”, afirmó Mike Tripp, vicepresidente de grupo de Toyota Marketing, destacando que la durabilidad y capacidad de las camionetas Toyota reflejan, también, la pasión que las familias latinas transmiten de generación en generación.

Como parte de la campaña de Toyota, Anthony Ramos asume también un divertido rol como meteorólogo que pronostica la llegada inminente de esta “Tormenta de Lágrimas” de los fans que se lamentan de que su equipo no gane los partidos de fútbol. Pero, dice Ramos, en esos casos también llega el “aguante”, tanto de los fans que siguen fieles a sus equipos en las buenas y las malas como de las camionetas Toyota que siempre los han acompañado.

La participación de Ramos en esta campaña de Toyota conecta la pasión latina y el rugido de los estadios, recordando que, sea frente a un marcador en contra o ante los desafíos del día a día, “rendirse nunca es una opción”.

Con esta alianza, Toyota y Anthony Ramos no solo celebraron el deporte rey durante el Mundial, sino que reafirman una verdad compartida que perdura mucho más allá: la cultura latina se mueve al ritmo del trabajo duro, la unión familiar y un aguante que no se rinde ante nada. Y Toyota les ofrece su apoyo y los automóviles y las camionetas apropiadas para ello.